John Dolmayan, baterista do System of a Down, estará em Porto Alegre na semana que vem

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

John Dolmayan está na Capital no dia 15 de maio. @pridiabr / Divulgação

Baterista da banda armênia-americana de metal System of a Down, John Dolmayan volta ao Brasil depois da bem-sucedida turnê Wake Up! South America Stadium Tour, realizada em 2025. Só que, desta vez, passará também por Porto Alegre.

O artista estará na Capital no dia 15 de maio, uma sexta-feira, para uma sessão de autógrafos de sua HQ autoral Ascencia, em uma realização da 30e. O encontro com o metaleiro será na Loja da Brasa (Rua José do Patrocínio, 611, sobreloja, Cidade Baixa), a partir das 15h.

Os ingressos para participar custam R$ 250 e estão sendo vendidos na plataforma Eventim e na própria Loja da Brasa. A entrada inclui uma cópia autografada do livro, que reúne os 12 volumes da história, além de uma foto com Dolmayan e a oportunidade de autografar outros dois itens do System of a Down ou do artista, como álbuns, pôsteres e camisetas.

A história de Ascencia mistura ficção científica, filosofia e elementos de crítica social. Ambientada em um futuro distópico, a sociedade descrita pelo autor é altamente estruturada por sistemas de controle e de informação, em que indivíduos começam a despertar para a possibilidade de transcender esse modelo.