Iniciativa no Litoral Norte leva atividades culturais à população 60+

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Oficina do Pomar Poético que propõe saídas fotográficas por locais históricos de Imbé. Marcelo Cabrera / Divulgação

Aulas e oficinas gratuitas de teatro, fotografia, literatura, inclusão digital e práticas de consciência corporal para a população 60+. Estas são algumas das atividades oferecidas pelo projeto coletivo Pomar Poético, em Imbé, no Litoral Norte.

Além, disso a iniciativa possui uma biblioteca comunitária e realiza eventos culturais, como lançamentos de livros, sessões de cinema comentadas e saraus poéticos.

O projeto nasceu em 2020, no auge da pandemia, desenvolvido pelos artistas Airton Tomazzoni e Marcelo Cabrera. A empreitada foi ganhando força e, em 2026, o Pomar Poético finalmente ganhou uma sede própria, podendo ampliar as atividades culturais desenvolvidas.

— Queríamos um espaço onde o corpo, a palavra e a imagem se encontrassem, valorizando os fazeres cotidianos. Um lugar onde pudéssemos plantar poesias e colher conexões humanas — explica Cabrera. — Ver o Pomar hoje é sentir que abrimos uma janela em uma parede que estava fechada.

A proposta do projeto foi unir o combate ao isolamento social e a valorização da experiência de vida dos participantes à preservação da memória e da identidade cultural do município. Mais de cem pessoas já participaram das atividades.

Hoje, a iniciativa é uma Associação Cultural e conquistou a certificação de Ponto de Cultura do Ministério da Cultura. A classificação viabiliza a inscrição em editais específicos para financiar as atividades e a estrutura — custos que, atualmente, são absorvidos pelos responsáveis.

O Pomar Poético convida os participantes a descobrirem novos ângulos de Imbé. Marcelo Cabrera / Divulgação

— O que mais me emociona é a transformação no olhar de quem chega aqui. Sinto uma satisfação profunda ao ver uma senhora que nunca tinha segurado uma câmera descobrir um ângulo novo da sua cidade, ou ao presenciar o brilho nos olhos de quem reencontrou a própria voz ao ler seu primeiro poema autoral — celebra Cabrera.

Além dos fundadores, Maria Barcellos também integra a equipe do projeto. A sede do Pomar Poético fica na Avenida Garibaldi, 1432, no centro de Imbé. Quem quiser participar, pode fazer contato pelo Instagram: @pomarpoetico.