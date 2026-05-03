Ingressos para o 20º Palco Giratório começam a ser vendidos nesta segunda-feira

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

"O Motociclista no Globo da Morte", com Eduardo Moscovis, faz parte da programação do 20º Palco Giratório. Catarina Ribeiro / Divulgação

Com uma ótima programação para quem é apaixonado por artes cênicas, o festival Palco Giratório Sesc inicia, nesta segunda-feira (4), a venda de ingressos para a sua 20ª edição Porto Alegre.

O evento reúne 63 sessões de teatro, dança, circo e música, com atrações locais e nacionais distribuídas por 17 espaços culturais da Capital. As entradas podem ser adquiridas nas unidades do Sesc espelhadas pelo Estado e pelo site. Havendo disponibilidade, ainda poderão ser compradas uma hora antes de cada apresentação, diretamente nas bilheterias dos teatros.

Populares, os valores dos ingressos variam, em geral, de R$ 15 a R$ 40. Espetáculos e shows específicos, como Marcelo Jeneci Trio, Rock in Gil e O Motociclista no Globo da Morte têm valores diferenciados, entre R$ 25 e R$ 60. O evento ocorre em diversos pontos culturais da Capital, de 19 de maio a 3 de junho.