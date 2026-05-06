Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Novidade na Capital
Notícia

Grupo Leiteria aposta em bar voltado ao samba e à brasilidade em Porto Alegre

Buteco do Leite tem previsão de estreia para o fim do mês; o conceito do estabelecimento é “o básico bem feito”

Carlos Redel

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS