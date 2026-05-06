Grupo Leiteria aposta em bar voltado ao samba e à brasilidade em Porto Alegre

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

O Grupo Leiteria está se expandindo, também, para o universo do samba e da brasilidade. Por isso, no fim de maio, será aberto em Porto Alegre o Buteco do Leite, que ficará na Rua Nova York, 65 - Auxiliadora.

À frente do negócio, o empresário Tiago Leite, ao lado da esposa Fernanda Carpenedo, promete um estabelecimento com essência tradicional e olhar atual, inspirado no movimento que valoriza a cultura nacional de forma simples e autêntica.

— O Buteco do Leite nasce muito de uma observação de mercado, mas principalmente de uma conexão afetiva com esse universo. O boteco faz parte da cultura brasileira de um jeito muito genuíno. É o lugar do encontro, da conversa sem pressa, do chope gelado, da comida para compartilhar e daquela sensação de estar à vontade — explica Leite.

As obras do empreendimento ainda estão sendo realizadas, mas o empresário garante que já é possível enxergar um espaço que vai reunir a galera para brindar e celebrar, dentro do conceito "o básico bem feito", como todo boteco que se preze.

— O Buteco do Leite trata com bastante respeito essa essência do boteco tradicional. A ideia nunca foi reinventar esse universo, mas valorizar aquilo que já funciona e que faz parte da memória afetiva de tanta gente — reforça o empreendedor.

Assim que começarem as operações, a promessa é de chope extremamente gelado, servido em canecas a -40°C, com ultra congeladoras e chopeiras de última geração.

Também serão oferecidos petiscos clássicos desenvolvidos pela chef Tati Foster, como torresmo e pastelzinho de camarão, junto de releituras contemporâneas de outros pratos tradicionais de boteco.

Arte conceitual do Buteco do Leite. Grupo Leiteria / Divulgação