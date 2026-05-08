Gaúcho é finalista de concurso internacional de fotografia com trabalho sobre o Pampa; veja imagens

O fotógrafo Rodrigo Braga, nascido em Rio Grande, na Região Sul, é finalista de um concurso internacional de fotografia com trabalho que registra uma figura central para a cultura gaúcha.

A série "Gaúcho de Campo" foi selecionada como um dos 10 melhores trabalhos na categoria retrato da competição promovida há 25 anos pela marca de câmeras Hasselblad.

— Chegaram mais de 100 mil trabalhos para essa seleção. Então, isso foi uma coroação — celebra Rodrigo, para quem esta é uma das mais importantes premiações da fotografia.

Os vencedores serão anunciados no dia 30 de junho, após uma votação que reúne oito importantes profissionais (confira abaixo) mais votação popular, que pode ser feita no site.

Essa não é a primeira premiação que o trabalho conquista. Em 2024, ele ficou em segundo lugar no International Photography Awards (IPA).

Projeto circulou por cidades de três países. Chico Bastos / Divulgação

Desde 2018, Rodrigo percorreu diversas cidades do Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai registrando a figura do "gaúcho primitivo". Segundo o fotógrafo, o projeto é um esforço imaginar o que ele próprio seria se sua família não tivesse deixado o campo no passado.

As fotos são feitas com uma câmera Hasselblad comprada para o projeto. O equipamento, destaca o profissional, permite uma profundidade de cor maior, ideal para imprimir as nuances que desejava às fotografias.

Depois, as imagens passam por uma técnica de colagem, onde o fotógrafo extrai o que ele vê de melhor em uma sequência de registros feitos nos locais.

— Tudo estava na hora do clique. Nada dali é externo à fotografia, só é uma montagem que eu faço várias imagens depois eu junto — explica Rodrigo.

Seu interesse pela fotografia surgiu ainda na adolescência, quando trabalhava na produtora de vídeos de uma tia. Ele chegou a colaborar com a sucursal de Zero Hora em Rio Grande, antes de se mudar para o centro do país e viajar pelo mundo aprimorando sua técnica. Hoje, aos 45 anos, Rodrigo é sócio da produtora de filmes Impossível, de São Paulo.

A expectativa é finalizar o trabalho ainda neste ano e transformá-lo em livro, antes levá-lo para exposições.

Confira os jurados

Kalle Sanner: diretor-executivo da Hasselblad Foundation

diretor-executivo da Hasselblad Foundation Alex Pollack: diretor de fotografia da National Geographic

diretor de fotografia da National Geographic Aya Musa: curador sênior do Foam

curador sênior do Foam Paul Lachenauer: gerente de fotografia do Metropolitan Museum of Art

gerente de fotografia do Metropolitan Museum of Art Rebecca Swift: vice-presidente sênior de Criação do Getty Images

vice-presidente sênior de Criação do Getty Images RongRong: co-fundador e diretor artístico de Three Shadows Photography Art Centre

co-fundador e diretor artístico de Three Shadows Photography Art Centre Sonia Jeunet: ex-diretora de Global de Educação da Magnum Fotos

ex-diretora de Global de Educação da Magnum Fotos Zack Hatfield: gerente da Aperture