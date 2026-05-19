Fotógrafa gaúcha participa de festival internacional em Nova York

Registro mostra um caubói em um campo de girassóis, em Portugal. Natalia Blauth / Reprodução

O trabalho da fotógrafa gaúcha Natalia Blauth foi selecionado para integrar o Photoville Festival, em Nova York, que há 15 anos enche os espaços públicos da "Big Apple" com fotografias do mundo todo. O evento deste ano começou no último sábado (16).

O registro foi instalado no Brooklyn Bridge Park, um dos principais cartões postais da cidade, na exposição "Portraits of Proximity". Organizada pela VSCO, aplicativo de edição e rede social, a mostra é uma das 80 que compõem o festival.

— Fiquei extremamente honrada. Eu não conhecia o festival, mas aqui é super famoso — diz a porto-alegrense de 36 anos.

Natalia viajou para Nova York para prestigiar a exposição. Fellipe Ditadi / Divulgação

O convite da VSCO veio na última semana, enquanto a artista passava uma temporada em Gramado.

De última hora, ela e o namorado, também fotógrafo Fellipe Ditadi, fizeram as malas e embarcaram para participar workshops e diálogos ao longo dos 15 dias da programação.

Paixão antiga

A fotografia selecionada retrata um caubói dançando em meio a um campo de girassóis em Viana do Castelo, no norte de Portugal. Feito em agosto de 2025, a imagem integra um ensaio protagonizado por um amigo da fotógrafa.

— Foi meio de improviso (os registros no campo de girassóis), mas assim acabaram saindo as fotos mais legais do ensaio. É um personagem super masculino, rígido, em um lugar delicado, com flores, meio dançando — comenta a artista.

O trabalho, explica ela, foi feito com uma Cânon R5 com longa exposição (quando o sensor fica por mais tempo exposto à luz) e movimento de câmera.

Hoje baseada em Barcelona, foi em Porto Alegre que ela se apaixonou pela fotografia. Neta de fotógrafo amador, Natalia sempre registrava as viagens de família com as máquinas que ganhava do avô. Na adolescência e na juventude, conta, estava sempre com a câmera – uma cybershot – na mão.

Há cerca de três anos, ela deixou a Capital para perambular o mundo com suas lentes. Natalia já morou no Rio de Janeiro, em Salvador, Lisboa e Londres, antes e chegar a Barcelona.