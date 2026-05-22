Festival nativista de São Gabriel ganha playlist inédita no Spotify

O belo cartaz da 26ª edição do evento. Estância da Canção Gaúcha / Divulgação

A Estância da Canção Gaúcha, tradicional festival nativista de São Gabriel, na Campanha, acaba de ganhar uma playlist inédita no Spotify — um dos principais serviços digitais de áudio do mundo.

Reconhecida como patrimônio imaterial e cultural, a festa chegou à 26ª edição e voltou ao calendário oficial do município neste ano.

Foram mais de 600 canções inscritas. Não por menos, o festival é considerado um dos principais espaços de expressão da música regional gaúcha e da cultura do Rio Grande do Sul.

A lista de músicas no aplicativo conta com as 15 finalistas de 2026.