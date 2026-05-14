Festival Fronteiras terá ônibus sustentável com viagens gratuitas pelo Centro Histórico

Ônibus é fruto de parceria entre Sulgás e Fronteiras. Julio Cordeiro / Divulgação

Um ônibus sustentável estará disponível para quem participar do Festival Fronteiras, nesta sexta-feira (15) e no sábado (16), no centro histórico de Porto Alegre.

Movido a gás natural e biometano, o veículo fará viagens gratuitas por pontos simbólicos da Capital. O ponto de partida será a Praça da Matriz, com embarque na rua oposta à Assembleia Legislativa, das 10h às 17h, de 40 em 40 minutos.

O trajeto inclui Palácio Piratini, Catedral Metropolitana, Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs) e Mercado Público — retornando pela Avenida Mauá e pela Orla do Guaíba.

A iniciativa é da Sulgás e do Fronteiras e propõe uma pausa no ritmo do festival para pensar a cidade, o deslocamento e as escolhas possíveis para uma mobilidade urbana mais sustentável.

Abertura com Zeca Baleiro

O evento começa a partir das 19h desta quinta-feira (14), com apresentação inédita e gratuita de Zeca Baleiro na Praça da Matriz.

O espetáculo foi criado especialmente para o Fronteiras, em parceria com a jornalista Bianca Ramoneda. Mesclará conversa e música.

Serão 10 palcos (seis deles abertos ao público, incluindo uma arena entre o Theatro São Pedro e Palácio da Justiça), por onde passarão grandes nomes do pensamento contemporâneo. É um timaço de mais de 50 pessoas, do Brasil e do Exterior.