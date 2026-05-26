"Eu sei que ele quer que a gente toque", diz Ernesto Fagundes sobre pai na UTI, nos 45 anos do "Canto Alegretense"

Bagre, ao centro, com os filhos e parceiros do grupo Os Fagundes. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O show para marcar os 45 anos da primeira gravação de Canto Alegretense, hino informal do Rio Grande, não terá o som da gaitinha de quatro baixos nem da voz grave de Euclides Fagundes Filho, o Bagre Fagundes.

Há uma semana, o patriarca d’Os Fagundes luta pela vida na UTI.

Aos 86 anos, Bagre sofreu uma parada cardiorrespiratória ao se engasgar no almoço, em casa, em Porto Alegre. Desde então, está internado no Hospital Ernesto Dornelles.

— A gente ia gravar o aniversário do Galpão Crioulo naquele dia, aí aconteceu tudo isso. A vida nos prega peças — diz Ernesto, filho de Bagre ("que peixinho é").

Troquei mensagens com Ernesto na noite desta segunda-feira (25), porque planejava divulgar na coluna a efeméride do Canto Alegretense — marco do cancioneiro gaúcho. A celebração começaria nesta sexta-feira (29), com um showzaço no Teatro Simões Lopes Neto.

E agora?

— Estivemos perto de cancelar o show, mas eu disse para os meus irmãos: o pai jamais gostaria que a gente fizesse isso. Eu sei que ele quer que a gente toque, porque ele é mais do que um pai, ele é um maestro, um parceiro de música — conta Ernesto, emocionado.

Além de Porto Alegre (leia os detalhes no fim do texto), a família tem agendadas apresentações em nove capitais brasileiras, em um projeto lindo — a turnê Um Canto Gauchesco e Brasileiro.

Em cada cidade, Os Fagundes receberão expoentes da música local, promovendo um diálogo inédito entre o regionalismo gaúcho e a diversidade sonora brasileira.

Os espetáculos terão 70 minutos de duração, passando pelo repertório do grupo, claro, mas com foco no canto que veio do Alegrete. Serão destacados detalhes da composição (como a facilidade com que Bagre fez a melodia) e as paisagens relacionadas à letra de Antônio Augusto Fagundes, o Nico, falecido em 2015.

Será especial. Mais do que um show, será uma prece. Por Bagre e pelo que ele representa na arte e pela cultura gaúcha.

Canto Alegretense

Bagre é o autor da melodia de "Canto Alegretense". Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Alegrete é a nossa raiz, a nossa terra pampeana, gauchesca e brasileira. A canção se tornou referência da música sul-rio-grandense porque consegue expressar esse sentimento comum a todos que amam seu lugar no mundo. Quem segue o rumo do próprio coração ao pensar na sua terra entende o nosso canto ERNESTO FAGUNDES Músico e integrante de Os Fagundes

A melodia simples, na avaliação de Ernesto, foi fundamental para a disseminação do Canto Alegretense, que, ao mesmo tempo, tem uma das letras mais bonitas da música regional produzida no RS.

— Tem a brincadeira de que a letra é difícil, mas não é. Quem não entende quando se fala do encantamento pela terra que amamos? Esse é o outro lado que queremos mostrar — enfatiza o músico.

A universalidade da canção de 45 anos motivou, em 2025, a condecoração de Bagre Fagundes com a medalha Grã-Cruz, a maior honraria da cultura brasileira, entregue pelo Ministério da Cultura.

Serviço

O quê: show Os Fagundes – Canto Gauchesco e Brasileiro

show Os Fagundes – Canto Gauchesco e Brasileiro Onde: Teatro Simões Lopes Neto (Rua Riachuelo, 1089 – Porto Alegre)

Teatro Simões Lopes Neto (Rua Riachuelo, 1089 – Porto Alegre) Data e Hora: 29 de maio, sexta-feira, às 20h

29 de maio, sexta-feira, às 20h Ingressos: de R$ 30 a R$ 100, no site do Theatro São Pedro, clicando aqui

de R$ 30 a R$ 100, Estacionamento: R$ 30

R$ 30 Classificação etária: livre

livre Duração: 70 min