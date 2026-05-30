Estranhas criaturas vão atravessar o cotidiano de Porto Alegre

Espetáculo de cortejo apresenta bonecos híbridos em performances gratuitas nos dias 3 e 6 de junho, em Porto Alegre. Diogo Vaz / Divulgação

De longe, pode parecer uma pessoa. De perto, já não se tem tanta certeza. É desse instante de dúvida, quando o corpo humano se mistura ao boneco, que nasce Estranhas Criaturas, intervenção urbana do IN Coletivo Cênico com estreia gratuita em Porto Alegre no começo de junho.

O trabalho terá duas apresentações: no dia 3, às 15h30min, na Esplanada da Restinga, e no dia 6, às 16h, no Parque da Redenção, junto ao espelho d’água. A sessão da Redenção terá audiodescrição.

A concepção e a direção artística são de Jordan Maia, ator e produtor. Ele conta que a ideia vem de uma pesquisa com bonecos híbridos, linguagem em que o boneco se funde ao corpo do ator.

— Metade para cima é boneco, e a parte da cintura para baixo é ator. Então, ele manipula por trás do boneco e empresta uma parte do corpo — explica Jordan.

O resultado são figuras em escala quase humana, capazes de provocar reações em quem cruza com elas na rua.

— Minha ideia não é que as pessoas vão até o cortejo, mas que o cortejo atravesse quem está passando. Que ele possa romper, nem que seja por minutos, o cotidiano daquela pessoa — afirma.

A origem do trabalho está ligada a uma experiência de Jordan no Chile, onde participou de um curso sobre construção de bonecos híbridos. A partir dali, ele passou a aprofundar o desejo de construir os próprios seres. A pesquisa de Estranhas Criaturas começou em 2025, depois da aprovação do projeto no edital da Política Nacional Aldir Blanc em Porto Alegre.

Corpos em deslocamento

Atores e atrizes ao lado de suas criaturas. Diogo Vaz / Divulgação

O cortejo será conduzido por uma grande criatura construída por Cacá Sena, bonequeiro de trajetória reconhecida no teatro de animação. Segundo Jordan, esse boneco gigante funciona como uma espécie de síntese do universo criado para a intervenção.

— É a junção de todas as criaturas numa só — resume.

Ao redor dela, outras figuras avançam pelo espaço urbano ao som de música ao vivo. Não há falas. A dramaturgia se apoia na presença dos corpos em movimento.

O projeto parte também de reflexões sobre deslocamentos forçados, conflitos contemporâneos e pessoas obrigadas a buscar outro lugar para viver.

— A ideia é evocar imagens desses corpos errantes, pensar nessas pessoas que são refugiadas de guerra e de conflitos, que procuram um lugar. O cortejo traz esse lugar da busca por um espaço melhor — afirma.

A rua, nesse sentido, é parte do acontecimento. Para Jordan, levar o teatro de animação para espaços abertos aproxima a linguagem de públicos que talvez não entrassem em uma sala de espetáculo.

— Quando a gente vai para um teatro, já está indo para assistir àquela peça. Na rua, a gente quebra o cotidiano da cidade. A pessoa pode olhar e pensar: “Meu Deus, está passando alguma coisa estranha aqui. Vou parar para ver” — conta.

Como nascem as criaturas

O processo de criação parte de referências visuais escolhidas por Jordan, entre rostos, traços e imagens que carregam alguma força expressiva. A partir desse repertório, as formas começam a ser modeladas em argila.

Depois, a construção passa para o termoplástico, material que, segundo ele, não é encontrado no Brasil e precisa ser trazido de fora. É ele que ajuda a dar estrutura às máscaras e cabeças dos bonecos. A criação ainda envolve espuma, ajustes de corpo e figurinos pensados para completar a ilusão de uma presença humana.

Não se trata de vestir uma máscara pronta. Cada figura nasce de um processo próprio, em que a forma precisa conversar com o corpo de quem vai manipulá-la. Como parte do ator permanece visível, o boneco só ganha vida quando encontra a pessoa que o carrega.

A construção é assinada por Jordan e Rita Spier. No elenco estão Ana de David, Bruna Espinosa, Danuta Zaghetto, Jordan Maia, Lincoln Pereira e Rita Spier.

O grupo já circulou com trabalhos no Brasil e no Exterior, incluindo participação no Festival OFF d’Avignon, na França.

Em Estranhas Criaturas, a proposta é devolver essa pesquisa à cidade em forma de encontro inesperado. Um cortejo, afinal, não pede que o público permaneça parado diante de um palco. Ele passa. E, ao passar, convida quem estiver por perto a caminhar junto – ou ao menos a olhar duas vezes.

Programe-se

Restinga

3 de junho, às 15h30min

Esplanada da Restinga, no bairro Restinga, em Porto Alegre

Redenção

6 de junho, às 16h

Parque da Redenção, junto ao espelho d’água, em Porto Alegre

Sessão com audiodescrição