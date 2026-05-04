Encontro na Capital promove conversas sobre a violência no contexto familiar

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

A violência no contexto familiar é tema de encontro da Agatef. Reprodução / adobe.stock.com

Diante de um cenário devastador de violência, principalmente contra as mulheres, a Associação Gaúcha de Terapia Familiar (Agatef) realiza, nesta sexta-feira (8), a partir das 13h30min, o encontro Família em Alerta: enfrentando as múltiplas faces da violência. As atividades ocorrem no Auditório Sicredi (Avenida Mariland, 477), em Porto Alegre.

A programação contará com um time de mulheres que são destaques em suas respectivas áreas: a jornalista Alice Urbim; a psicóloga Letícia Pippi Urach; a secretária estadual adjunta da Mulher, Viviane Nery Viegas; a psicóloga Deise Gessinger; a promotora Manuela Paradeda Montanari; e a psicóloga Katy Ziegler Hias.

A objetivo é que o evento se torne um espaço de escuta, reflexão e troca entre profissionais, para ampliar o olhar e fortalecer intervenções mais conscientes e responsáveis. Tudo isso para a construção de caminhos possíveis para o trabalho com famílias em contextos de violência.

As inscrições podem ser realizadas pelo WhatsApp: (51) 99607-5569.

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