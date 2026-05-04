Encontro na Capital promove conversas sobre a violência no contexto familiar

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.
Diante de um cenário devastador de violência, principalmente contra as mulheres, a Associação Gaúcha de Terapia Familiar (Agatef) realiza, nesta sexta-feira (8), a partir das 13h30min, o encontro Família em Alerta: enfrentando as múltiplas faces da violência. As atividades ocorrem no Auditório Sicredi (Avenida Mariland, 477), em Porto Alegre.
A programação contará com um time de mulheres que são destaques em suas respectivas áreas: a jornalista Alice Urbim; a psicóloga Letícia Pippi Urach; a secretária estadual adjunta da Mulher, Viviane Nery Viegas; a psicóloga Deise Gessinger; a promotora Manuela Paradeda Montanari; e a psicóloga Katy Ziegler Hias.
A objetivo é que o evento se torne um espaço de escuta, reflexão e troca entre profissionais, para ampliar o olhar e fortalecer intervenções mais conscientes e responsáveis. Tudo isso para a construção de caminhos possíveis para o trabalho com famílias em contextos de violência.
As inscrições podem ser realizadas pelo WhatsApp: (51) 99607-5569.
Programação
- 13h30min: Abertura
- 14h: Painel Laços que protegem, laços que ferem – com a psicóloga Leticia Pippi Urach e a jornalista Alice Urbim
- 15h: Violência contra as mulheres - com Viviane Nery Viegas (Secretária de Estado da Mulher Adjunta) e a psicóloga Katy Zigler Hias
- 16h: Intervalo
- 16h30min: Painel Violência na escola – com a promotora Manuela Paradeda Montanari (Núcleo de Prevenção à Violência Extrema) e a psicóloga Deise Gessinger (Colégio Farroupilha)
- 17h30min: Encerramento