Empresária de Estrela cria agência de viagem dedicada às mulheres

Só Delas Viagem está organizando passeios para Gramado. Renan Mattos / Agencia RBS

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Foi pensando em transformar as viagens em momentos de tranquilidade e liberdade que a empresária de Estrela Michele Koch criou a agência Só Delas Viagem, com foco exclusivo para o público feminino.

E o primeiro roteiro é a Serra Gaúcha, com direito a hotel na região central de Gramado, café da manhã e transfer. A próxima saída será em 8 de junho, a partir de Porto Alegre. A volta está marcada para o dia 13 do mesmo mês e contempla, também, um passeio por Canela e pelo Vale dos Vinhedos.

— O que me levou a criar a agência foi perceber algo presente na vida de muitas mulheres: elas têm condições físicas e financeiras, têm vontade de viajar, mas acabam ficando em casa por falta de companhia, por medo de julgamentos ou por insegurança de estarem sozinhas em uma viagem — explica Michele.