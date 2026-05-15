É de Canela e é tricampeão: conheça o melhor sommelier do RS em 2026

Gustavo Buske. Casa Hotéis / Divulgação

O canelense Gustavo Buske venceu (pela terceira vez!) o concurso de melhor sommelier do Rio Grande do Sul.

A prova final foi realizada em Bento Gonçalves, pela seccional gaúcha da Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-RS), durante a Wine South America.

Aos 34 anos, Gustavo é um daqueles profissionais que conquista pela atenção, pela gentileza e pelo cuidado. É mais do que um grande conhecedor de vinhos: é alguém que compreende a fundo a arte de bem receber.

Conheço Gustavo pelo trabalho que desenvolve no Grupo Casa Hotéis - em especial, no Ocre, restaurante de Roberta Sudbrack no Hotel Wood, e no Giostra, cujo menu leva a assinatura da chef Carla Pernambuco no Hotel Casa da Montanha, ambos em Gramado. Serviço de excelência.

Gustavo já havia conquistado os títulos de melhor sommelier de vinhos do RS em 2022 e 2023. Como se não bastasse isso, o homem ainda venceu, no fim de 2025, o 1º Concurso Brasileiro de Sommelier de Águas Minerais, da Associação Brasileira de Sommeliers em São Paulo (ABS-SP). Foi e continua sendo um título inédito no país.

Confira os premiados

Melhor Sommelier do Rio Grande do Sul 2026