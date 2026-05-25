"É de cair o queixo": o que eu vi na nova exposição do Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS  

O Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS entra em nova fase nesta terça-feira (26), com a abertura de uma baita exposição sobre um tema urgente, atual e necessário: o futuro da vida no planeta e o papel da humanidade diante dos desafios da nossa era.
Estive lá nesta segunda-feira (25) e te conto o que vi. É de cair o queixo.
Chamada “Extinção: passado, presente e futuro”, a mostra ensina ciência na prática, desde o surgimento das primeiras espécies até a encruzilhada em que nos encontramos – estaríamos no “ponto de não retorno”? Eis o "x" da questão...
Com mais de mil metros quadrados de área (todo o andar térreo) e 15 espaços temáticos, a exibição de longa duração tem de tudo um pouco: projeções em grande escala, fósseis, esqueletos de animais, réplicas em tamanho real, jogos, objetos e telas para tocar, acessibilidade garantida e experiências criativas (como a “calçada da fama” onde você pode pisar nas pegadas de dinossauros para ter uma ideia da dimensão deles).
Destaques
Entre os destaques, estão a representação tridimensional de um Carnotauro. O dino parece vivo (prepare-se para o susto, porque ele se mexe e emite sons!).
Você verá, ainda, o esqueleto de um Dicinodonte, fósseis do dinossauro Saturnalia tupiniquim (encontrado pela equipe de paleontologia do museu), a réplica de uma preguiça-gigante (de seis metros!) e o esqueleto original de uma baleia-de-bryde de 15 metros (que encalhou no litoral gaúcho em 1998).
Mas o grande mérito da exposição vai muito além de tudo isso.
O “pulo do gato” é mostrar, sem discurso "ecochato", a importância da conscientização ambiental, de mudar velhos hábitos e de valorizar a cultura científica, vital em tempos de fake news e teorias da conspiração.
Vai por mim: vale a visita. É um programaço para toda a família, inclusive para quem não tem crianças. Você não vai sair igual de lá.
A ideia é despertar a consciência de que corremos sérios riscos de uma sexta extinção em massa. Ainda dá tempo de mudar isso
MARCUS KLEIN
Diretor do Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS
Serviço
- O quê: exposição “Extinção: passado, presente e futuro”
- Onde: Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS
- Quando: abertura ao público em 26 de maio
- Funcionamento: terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 18h
- Ingressos: R$ 54 (inteira), R$ 27 (meia-entrada) e pacote família por R$ 130 para até quatro pessoas
Quem viabiliza
O projeto foi desenvolvido por meio da Lei Rouanet, a Lei Federal de Incentivo à Cultura, e integra o Plano Trianual de Atividades do Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS para o período de 2024 a 2026. A iniciativa recebeu investimento de R$ 7,7 milhões. A curadoria é de Lucas Sgorla de Almeida e a coordenação de Projetos Museológicos é de Simone Flores Monteiro.