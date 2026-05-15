Designer gaúcho multipremiado doa "Banco Vela" para Museu de Arte Contemporânea do RS

Além de atrair um público estimado em 17 mil pessoas, a Design Week POA 2026 deixou um legado para a cidade: o Banco Vela.

A peça autoral foi doada pelo designer gaúcho Bruno de Lazzari ao Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MACRS), no 4º Distrito, que tem acesso gratuito.

Instalado no jardim da instituição (junto aos antigos bondinhos restaurados), o mobiliário urbano foi apresentado durante o evento e passou a integrar permanentemente o espaço e o acervo da casa.

— Eu sempre quis fazer algo do tipo. É uma escultura funcional inspirada na geometria de uma vela náutica, que tem tudo a ver com o Guaíba e com Porto Alegre — diz Bruno, que em 2024 foi um dos vencedores do prêmio A’ Design Award & Competition, “Oscar do Design”, em Como, na Itália.

O protótipo é de fibra de vidro, com estrutura metálica interna e assento em madeira jatobá. Em paralelo à Design Week POA, o projeto teve a maquete apresentada em Nova York, na exposição Reflection of the Future — 2026 International Design Exhibition. A mostra reuniu trabalhos internacionais ligados a arquitetura, inovação urbana, tecnologia e excelência em design.

Natural de Porto Alegre, filho e neto de marceneiros, Bruno é um novo talento do design internacional.

Criador e criatura. Bruno de Lazzari / Arquivo Pessoal

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