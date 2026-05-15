Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Escultura funcional
Notícia

Designer gaúcho multipremiado doa "Banco Vela" para Museu de Arte Contemporânea do RS

Entrega ocorreu na Design Week POA 2026; peça já está no pátio da instituição, que tem acesso gratuito

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS