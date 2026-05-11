Depois de adiamento por causa da chuva, Paleta Atlântida ocorre neste sábado

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Paleta Atlântida Porto Alegre ocorre no próximo sábado. Paleta Altântida Porto Alegre / Divulgação

Marcada inicialmente para ocorrer no dia 25 de abril, a segunda edição do Paleta Atlântida Porto Alegre está confirmada para este sábado (16), no Cais Mauá — do meio-dia às 20h.

O evento ocupará uma área de cerca de 1 km de extensão e quatro armazéns, reunindo aproximadamente 200 trios de assadores, 40 espaços corporativos, camarotes exclusivos, feiras, shows e diversas atrações, em uma estrutura que se estende até a divisa com o Cais Embarcadero.

O acesso permanece gratuito, mediante cadastro prévio para retirada do ticket de visitante. Com ele, o público poderá circular pelo evento, assistir aos shows no palco principal, visitar os espaços corporativos, acompanhar a competição do melhor trio de assadores e aproveitar as feiras temáticas.

Uma das novidades da edição é a ampliação da experiência gastronômica do ticket visitante: o público terá acesso a 20 estações com cortes especiais, frutos do mar, carnes exóticas e receitas exclusivas assinadas por chefs e assadores gaúchos, além de restaurantes de Porto Alegre, com opções disponíveis para compra no formato à la carte.

No palco principal, a programação musical contará com shows de Claus e Vanessa, Rafa Malenotti e Anjos do Rock. Além disso, o evento contará com área kids com recreação, Shopping do Paleta — com estandes abertos ao público —, feira de carros antigos e feira de agricultura familiar. O público também poderá aproveitar um espaço dedicado às cervejarias artesanais.

Aos visitantes que vão ir com fome ao evento, está disponível o ingresso Camarote Paleta (R$ 250 + taxas), que oferece serviço open food e open bar (água, refri e cerveja). Já o Camarote Premium Paleta - Family & Friends (R$ 500 + taxas) entrega um espaço mais exclusivo, com ambiente VIP e serviço do assador Marcelo Bolinha, além de open food e open bar (água, refri, cerveja, energético e espumantes).

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A competição Melhor Paleta reunirá os trios em busca do título de melhor assador da edição em Porto Alegre. A premiação, em categoria única, inclui R$ 5 mil em consumo no Desco e uma bike elétrica da Volcon Brat, em parceria com a Sotrima Wave.

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