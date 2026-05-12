De Dijon, na França, uma boa ideia para o Mercado Público de Porto Alegre

Andei de férias, viajando pela Europa, nos últimos 20 dias. Uma das paradas da viagem foi a charmosa Dijon (terra da mostarda), na França. Por lá, conheci Les Halles, o mercadão da cidade. Lembrei de Porto Alegre.

Inaugurado em 1875, o local é uma obra-prima arquitetônica (em ferro e vidro), atribuída a Gustave Eiffel (o mesmo da torre, em Paris). Ele nasceu na região de Dijon.

Se fosse apenas por isso, já teria valido a visita, mas foi muito mais. Além de bonito, o lugar é uma rica amostra da gastronomia local e tem algo de valioso a nos ensinar — ao menos foi o que pensei quando bati olho em "La Buvette" (algo como “lugar onde se bebe”).

É um pequeno quiosque instalado perto de uma das saídas do pavilhão, onde se serve apenas bebidas, de um jeito bem informal (no balcão e em mesinhas altas, onde há banquetas para os fregueses se sentarem).

Funciona assim: você compra o que quiser comer nas bancas e vai até o local, onde pede algo para beber e acompanhar o seu lanchinho. Sem pressa, sem pressão. Vi muita gente comendo ostras frescas e bebendo champanhe em taça.

Já imaginou se a gente tivesse um lugar assim dentro do Mercado Público da nossa mui valerosa Capital? Alô, alô, mercadeiros, está lançada a ideia! Serei cliente.