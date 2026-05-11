De camiseta de lobisomem a "pila" colecionável: marca cria loja com produtos que carregam elementos gaúchos

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Camisetas que estão disponíveis na loja digital da Gaucheria. Gaucheria/Arquivo pessoal / Divulgação

A Gaucheria, marca criada por Gilnei Silva, vive uma nova fase após retomar o projeto iniciado originalmente em 2013. Com uma proposta renovada, buscando estar mais conectada ao comportamento das redes sociais, o projeto, que vem conquistando engajamento orgânico, agora, dá um novo passo com o lançamento de seu e-commerce.

Inspirada na identidade do Rio Grande do Sul, no humor regional e em situações típicas do cotidiano gaúcho, a Gaucheria se apresenta como um universo criativo que transforma tradição, linguagem popular, folclore, personagens e memória afetiva em conteúdo e produtos.

Assim, a Gaucheria desenvolveu diversos personagens, como o Lobisqüera, um lobisomem gaúcho que vive no Rincão de Gaucheria e mistura folclore, mistério e humor. Também criou o Fidelço, interpretado pelo cantor nativista Lisandro Amaral, que representa o gaúcho da fronteira, com linguagem própria e forte conexão com o público da Campanha.

A loja virtual reúne camisetas e produtos com estampas originais inspiradas nos personagens, no humor gaúcho e no universo criativo da Gaucheria. Ainda é possível encontrar no e-commerce uma edição comemorativa e limitada de moeda colecionável: o 1 Pila - Rincão de Gaucheria, inspirado no personagem Lobisqüera e produzida em metal, com acabamento envelhecido e detalhes em alto relevo.

Gilnei Silva (centro) ao lado dos personagens da Gaucheria. Gaucheria/Arquivo pessoal / Divulgação

— As pessoas começaram a se identificar com os personagens e com a linguagem da Gaucheria, e isso abriu espaço para transformar esse conteúdo em produtos autorais. Cada peça carrega um pouco desse jeito gaúcho de ser, com personalidade, humor e pertencimento — afirma Gilnei Silva.