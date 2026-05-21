Curta de cineasta gaúcho feito com inteligência artificial é finalista em festival internacional

Um curta-metragem codirigido pelo gaúcho Lucas Levitan é finalista do Runway IA Festival, evento dedicado a produções de cinema, design, moda, publicidade e jogos que utilizam inteligência artificial.

É a quarta edição do prêmio organizado pela Runway, empresa fundada em 2018 que cresceu no meio cinematográfico oferecendo ferramentas de IA. Foi usada, por exemplo, no sucesso Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo (2022), obra que teve sete vitórias no Oscar, incluindo a categoria de melhor filme em 2023.

Entre os finalistas deste ano, estão obras de animação e live-action de diferentes nacionalidades. Os vencedores da premiação em dinheiro serão anunciados no dia 11 de junho, em Nova York.

O curta Little Mes ("Pequenos eus", em tradução livre) explora diferentes possibilidades da nossa vida. O protagonista Marlo é apresentado em diferentes versões, caso ele tivesse tomado outras decisões ao longo de sua trajetória.

O curta foi produzido em três meses por Lucas em parceria com sua irmã Carina Levitan e com Zehh Castro, além do argentino Alejandro Tarraf e do codiretor espanhol Fabián Jiménez. A estimativa dos realizadores é de que o trabalho custou menos de R$ 5 mil.

Dilemas da IA

Conforme o diretor, o filme foi produzido com rascunhos feitos manualmente. Esses desenhos foram transformados em imagens estáticas digitais e depois animadas com ferramentas de IA do Google, da Higgsfield e da própria Runway. Na avaliação de Levitan, o uso dessas ferramentas expandiu as possibilidades de executar ideias.

— A IA foi algo que sempre me interessou como veículo de expressão da criatividade. Sempre tive dificuldade para fazer o processo de produção, então vi como uma oportunidade de explorar as imagens que vieram na minha cabeça — diz ele, que mora na Europa há 21 anos trabalhando como artista multimídia, ilustrador e publicitário.

Ao longo da execução do projeto, ele deparou com dilemas contemporâneos do uso dessa tecnologia. Boa parte dos sistemas de IA generativa, por exemplo, é treinada com dados e obras preexistentes, informações normalmente protegidas por direitos autorais. Para Lucas, porém, esse ainda é o momento de experimentação.

— Tenho ciência de que meus trabalhos anteriores também alimentam os bancos de dados. Vejo isso com senso crítico. Mas decidi que a adaptação e o experimento eram mais importantes. Sou a favor de que, no futuro, exista um certo cuidado e consideração sobre todos os artistas que estão criando algo com IA — defende.

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Com o filme pronto e depois de explorar parte dessas tecnologias, ele está empolgado:

— Sei dos problemas que a IA está gerando para a indústria, mas não vi solução se não entrar e começar a explorar. Poder passar da imaginação para a execução é incrível. Poder sonhar e realizar. Sem IA, talvez eu não tivesse tempo para fazer.

O filme foi produzido pela SALAD, um coletivo criativo multidisciplinar, e contou com a colaboração da SpecialGuestX.