Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Fé e cores
Notícia

Cristo Protetor de Encantado será rodeado por "mar" de tapetes de Corpus Christi

Complexo religioso convida grupos da comunidade a participarem da iniciativa

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS