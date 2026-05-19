Cristo Protetor de Encantado será rodeado por "mar" de tapetes de Corpus Christi

Complexo do Cristo Protetor fica no Vale do Taquari. André Ávila / Agencia RBS

O Cristo Protetor de Encantado, no Vale do Taquari, será colorido com tradicionais tapetes de Corpus Christi. O evento ocorre a partir das 9h de quinta-feira, 4 de junho, no feriado que celebra a presença do corpo de Cristo, na tradição católica.

Estão convidadas para participar da confecção das artes as comunidades de Encantado e cidades vizinhas, além de entidades filantrópicas, empresários, escolas e grupos religiosos, culturais e sociais.

É a primeira vez que o projeto "Tapetes de Fé, Corpus Christi aos pés do Cristo Protetor" é realizado. Previsto para o ano passado, o evento precisou ser adiado em razão das condições climáticas, segundo a Associação Amigos de Cristo de Encantado (AACE).

De acordo com a gestora executiva do complexo, Vanessa Goldoni, a proposta é que cada grupo, escola, ONGs, empresa ou entidade produza um tapete utilizando materiais sustentáveis e biodegradáveis, como serragem colorida, sal, farinha, flores, pó de café, cascas de ovos, entre outros.

A montagem das artes deve ocorrer entre 6h e 8h45min do dia 4. Após o encerramento das visitas, às 17h, cada grupo deverá realizar a desmontagem do tapete e fazer o recolhimento completo dos resíduos utilizados, respeitando as normas de limpeza e cuidado com o meio ambiente.