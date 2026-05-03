Criador do Café Mal Assombrado lança álbum entrelaçando memórias, experiências e Porto Alegre

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Hernandez lança seu projeto "Apneia" nesta semana. Marti Mombelli / Divulgação

Hernandez, nome artístico de André Neto, se classifica nas redes sociais como "o maior cantor gótico gaúcho". E, agora, ele dá mais um passo para a consolidação deste título. Nesta sexta-feira (8), chega às plataformas o álbum Apneia, o seu primeiro projeto solo após trajetória com a banda Lítera.

Com 16 faixas, o disco chega ao público para entregar uma experiência pessoal do artista com distúrbios do sono e tem uma estrutura guiada por uma atmosfera de lembranças. Além disso, o trabalho autoral busca dialogar diretamente com a Capital — que aparece como pano de fundo recorrente das composições.

— Queria usar Porto Alegre como background, assim como o bairro de onde eu vim, o Sarandi, e o meu sonho de morar no Centro para falar como me sinto. Queria que o Apneia tivesse esse cenário, com a história de um jovem que nasceu na década de 1980 e atravessou os anos 1990 e 2000, mas ainda está tentando descobrir o que vai fazer. Cheio de incertezas, de inseguranças, fazendo muita coisa para tentar achar o seu lugar no mundo, a partir do sul da América do Sul — diz Hernandez.

A faixa inicial do álbum, por exemplo, Casa de Madeira, surge como uma chave de leitura da obra, articulando memória, infância, morte e inquietação, temas que percorrem todo o trabalho. Em seu drama com a apneia do sono, o artista enxerga que dormir conectado a um aparelho e depender dele para respirar transforma a percepção do tempo, do descanso e da própria existência.

Entre as referências que atravessam o disco estão Rodrigo Amarante, Júpiter Maçã, Dolores Duran, Roberto Carlos, Maísa e Los Panchos — sempre buscando manter a essência da latinidade, mas reforçando uma identidade mais íntima, diferenciando-se do trabalho desenvolvido à frente da Lítera. Hernandez, por sinal, afirma que o álbum não foi pensado a partir de estratégia de carreira, mas como uma necessidade criativa.

Capa do álbum "Apneia", de Hernandez. Marti Mombelli / Divulgação

— Não enxergo o Apneia dentro de um gênero fechado. Ele transita bastante, tem rock alternativo, música ambiente, elementos eletrônicos. Mas também tem bolero, tango, milonga. Tem muita coisa. Mas fiz o álbum, no fundo, pensando em fazer um trabalho muito mais guiado pela atmosfera de uma memória, de um pensamento, do que um rótulo estético. Cada faixa tem um estado emocional — explica Hernandez.

Além da música, o Hernandes tem presença consolidada na cena cultural da cidade. É criador da caminhada Porto Alegre Mal Assombrada e é idealizador do Café Mal Assombrado POA. Recentemente, passou a atuar como um dos permissionários do Viaduto Otávio Rocha.