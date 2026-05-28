Craques gaúchos estrelam campanhas publicitárias de churrasco na Copa do Mundo

Dois craques (amados e odiados) no futebol do RS viraram garotos-propaganda de uma campanha publicitária ligada à Copa do Mundo que tem o churrasco como estrela.

Ronaldinho Gaúcho e Renato Gaúcho foram escalados pela JBS para "vender" as marcas Maturatta Friboi e Swift.

Com o conceito “Futebol chama churrasco”, Ronaldinho destaca a Maturatta, linha especializada em assados da Friboi.

No primeiro momento da ação, o ex-jogador assume o papel de “Bruxo do Churrasco”, em referência ao apelido eternizado pela habilidade nos gramados. A campanha já está no ar na TV aberta e fechada, em mídia digital, outdoors e nas redes sociais.

A segunda fase, chamada de “Rolê Aleatório”, aposta na fama de Ronaldinho de aparecer de surpresa em situações inusitadas.

Já a Swift, empresa de varejo especializada em proteínas congeladas, escalou Renato Portaluppi para promover a linha premium Legado 1855.

Com estreia nesta quinta-feira (28), a campanha usa humor para revisitar o episódio do corte do então atacante da Seleção Brasileira antes da Copa de 1986, com o mote: “Dessa vez o corte não me tirou do time”.