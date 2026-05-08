Conheça o "xistel", iguaria que mistura o tradicional xis com o pastel

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Xis? É muito bom! Pastel? Idem! E se alguém simplesmente decidisse juntar os dois? Foi o que pensou o empresário Nelson Luiz Chrusciel, 66 anos. Um certo dia, mais ou menos uma década atrás, o dono da lancheria Chrusko's da Rua Marechal Floriano Peixoto, 27, no Centro Histórico, decidiu misturar alguns ingredientes que tinha sobrando e acabou saindo o "xistel".

Inicialmente, era apenas para consumo interno, mas o lanche pitoresco acabou sendo levado pelo filho de Nelson, Luiz Henrique, para a universidade onde estudava e, por lá, os colegas do jovem ficaram encantados com a alquimia alimentícia.

Pronto, o empreendedor viu que a sua criação tinha potencial e ela foi parar no cardápio da Chrusko's. Recentemente, a iguaria viralizou nas redes sociais, por meio da página Cacetinho Memes.

Mas, afinal, como é feita esta curiosa combinação? O cliente chega ao estabelecimento — sim, tem que ir até lá, porque não tem tele-entrega —, escolhe qual vai ser o sabor do pastel, que é feito com massa caseira e frito na hora.

Depois do preparo convencional, o pastel vai dentro do xis, que já conta com duas carnes, salada, condimentos, queijo e ovo. A delicada montagem é feita e, então, tudo é prensado. O cliente recebe o produto e entra em batalha para vencer o alimento.

Chrusciel garante que nem adianta tentar replicar a receita, porque os seus ingredientes são únicos e o lanche é personalizável — inclusive, é possível pedir o "xistel" com um pastel doce no meio. É preciso de coragem, mas o empreendedor garante que tem saída e que ele próprio já provou e aprovou esta mistura.

Para fins jornalísticos, pedi um "xistel" com pastel de frango com catupiry. E posso dizer que não é uma aventura para iniciantes. Só que, apensar do lanche ser pesado, é muito saboroso, mesclando o molhado do xis com o crocante do pastel.

Mas é importante reforçar que dificilmente alguém não iniciado na arte da comilança consegue derrubar um inteiro sozinho. E esta parte é boa para quem gosta de revisitar o xis no dia seguinte, seja requentado ou gelado. O valor é único, independentemente do sabor escolhido: R$ 43.

— As pessoas vêm de longe para provar. Já teve gente da Holanda, da França. E temos clientes de um poder aquisitivo mais alto, empresários, que chegam aqui, me dão os parabéns e dizem para eu manter a casa raiz. Eles me falam que, mundo afora, estão colocando luxo demais nas lojas, mas a comida é ruim — garante o empresário.

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E, realmente, o estabelecimento ainda tem vários elementos que remetem a sua época de criação, que foi 1982. E o negócio é tocado por Nelson, sua esposa Marli e mais dois funcionários. A casa funciona de segunda-feira a sábado, das 6h às 19h.