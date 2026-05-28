Companhia de Ópera do RS fecha parceria inédita no Theatro da Paz, em Belém (PA)

É inédito no país: a Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (Cors) e o tradicional Festival de Ópera do Theatro da Paz (FOTP), de Belém, fecharam, nesta semana, um acordo de cooperação artística e cultural.

É uma boa notícia para a cultura gaúcha. A parceria prevê intercâmbio de artistas, coproduções de espetáculos e ações de formação entre as duas instituições pelos próximos quatro anos.

A assinatura ocorreu no palco do belo teatro paraense, durante a programação do 15º Festival de Ópera do Theatro da Paz, momentos antes da última apresentação de Os Heróis, ópera do compositor paraense Meneleu Campos.

O termo estabelece uma agenda de cooperação voltada à circulação de produções líricas entre Pará e Rio Grande do Sul, além do intercâmbio de maestros, cantores, diretores, pianistas correpetidores e técnicos.

Também estão previstas masterclasses, oficinas, residências artísticas, palestras, cursos e atividades educativas.

O acordo prevê ainda o compartilhamento de cenários, figurinos, materiais técnicos e acervos e pode resultar no desenvolvimento de projetos de circulação nacional e internacional, unindo o país do extremo Norte ao extremo Sul através da ópera.

O documento foi assinado por Bruno Chagas da Silva Rodrigues Ferreira, secretário de Estado da Cultura do Pará, e por Flávio Leite, presidente da Cors.

Esta é uma parceria inédita e histórica, que une duas regiões com forte tradição cultural e cria novas oportunidades para artistas, técnicos e gestores. Ao aproximar Pará e RS, ampliamos as possibilidades de intercâmbio e de construção conjunta de projetos unindo o país através da ópera. FLÁVIO LEITE Presidente da Cors

Como testemunhas, assinaram Nandressa Nuñez, diretora-geral do Festival de Ópera do Theatro da Paz, e Daniel Germano, secretário da companhia gaúcha.

Flávio também fez a direção cênica de Os Heróis, que teve participação de Germano no elenco de solistas da produção apresentada no festival.