Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Urbanismo e cultura
Notícia

Como uma antiga fábrica virou o lugar "mais cool de Lisboa" - e o que podemos aprender com isso

Complexo têxtil de 1846 passou a abrigar a LX Factory, com 50 lojas, bares, cafés, restaurantes e espaços culturais descolados

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS