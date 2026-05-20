Com shows de Silva, Lagum e Syon Trio, Cais Mauá terá experiência inédita na Copa do Mundo

Porto Alegre terá novidade durante a Copa do Mundo: pela primeira vez, a Capital vai a integrar o circuito da Ginga, plataforma cultural associada à competição mundial de futebol no Brasil. Entre os dias 13 de junho e 19 de julho, o projeto vai desembarcar no Cais Mauá, à beira do Guaíba.

O local foi divulgado nesta semana, assim como três showzaços do evento. Os destaques serão o cantor Silva, novo expoente da MPB (conhecido por gravar versões surpreendentes de Marisa Monte), a banda mineira Lagum (de sucessos marcantes como Deixa e Eu e minhas paranoias) e a turma do Syon Trio.

Syon é formado por Henrique Moré, Gabriel Castilhos e Liruan Corteletti, de Caxias do Sul, na Serra, e vem sendo considerado fenômeno nacional ao conquistar as redes remixando grandes hits e clássicos da música.

Experiência diferente

A promessa é reunir, em um único espaço, transmissões dos jogos, convivência urbana, ativações culturais e programação musical.

Mais do que um ponto de transmissão das partidas, a Ginga vai transformar o Cais Mauá em um grande espaço de celebração coletiva. EDUARDO CORTE REAL Sócio do Grupo Austral, à frente do projeto

Com atmosfera inspirada na cultura dos botecos brasileiros, bebida gelada, experiências gastronômicas e atrações musicais antes e depois dos jogos, a Ginga terá ainda a participação de outros quatro artistas: o fenômeno do trap Wiu, o representante do rap e do funk carioca Mc Cabelinho, o produtor e DJ de funk paulista Japa NK e o gaúcho MC Meno K, artista brasileiro masculino mais ouvido no Spotify

Haverá ativações simultâneas em 12 capitais brasileiras: além de Porto Alegre, estão na lista São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, Salvador, Balneário Camboriú, Natal, Belo Horizonte, São Luís, Fortaleza e Recife.

A festa também estará presente fora do país, com uma edição especial em Miami, nos Estados Unidos.

Ginga

Como será o espaço. Ginga / Divulgação

Criada em 2018, a Ginga entra em sua terceira Copa do Mundo e na segunda edição em escala nacional, após também ter passado por duas edições da Copa América.

Mais de 360 mil pessoas já participaram das edições realizadas pelo Brasil.

Ingressos

Os ingressos já estão disponíveis em sympla.com.br.

Quem faz

O projeto é apresentado pela Budweiser, tem realização do Grupo Austral e parceria com Boske, Coolture, Bar1, Nuy e Emikatê.

Ginga conta com o apoio institucional do governo do Estado, parceiro da iniciativa por meio da cedência do espaço no Cais Mauá.