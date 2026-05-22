Com rótulos selecionados de 100 vinícolas do RS, Porto Alegre terá Festival de Vinhos Rota Rara

Um dos objetivos é reforçar o protagonismo das vinícolas gaúchas. Ep Mídias / Divulgação

Com um rótulo premium de cada uma das 100 vinícolas selecionadas no RS, vem aí mais uma edição do Festival de Vinhos Rota Rara, em Porto Alegre.

Será no Vista Pontal, de frente para o Guaíba, nos dias 29 e 30 de maio, com shows de jazz ao vivo e DJ na área externa.

A promessa dos organizadores é oferecer uma experiência diferenciada de degustação, descoberta e conexão, aproximando o público das marcas selecionadas e reforçando o protagonismo das vinícolas gaúchas.

A curadoria garante que cada vinícola participe com apenas um rótulo representativo, valorizando qualidade, diversidade e protagonismo. GUILHERME CRAMER BALLE Um dos curadores, da Growth Food Business Design

O passaporte digital terá as fichas técnicas dos vinhos e espumantes em destaque, nas quais será possível ler todas as informações sobre o que se está bebendo. Quem participar, receberá ainda um cashback de R$ 20, para usar na compra dos produtos.

Além da bebida, explica Gilberto Vives, da Cav – Vinhos e Eventos, que participa da organização, haverá uma área dedicada à exposição de itens de gastronomia, também com destaque para produtores de excelência do RS. Quem quiser, poderá ainda acompanhar palestras e workshops.

Serão abordados temas como tendências de consumo, negócios do vinho, enoturismo, harmonizações, análise sensorial, vinhos naturais, gastronomia, branding, carreira de sommelier, e oportunidades de mercado.

Gilberto Vives e Guilherme Cramer Balle, curadores do evento. Rota Rara - Festival de Vinhos / Divulgação

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