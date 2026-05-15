Com público de 17 mil pessoas, Design Week POA anuncia próxima edição

Encerrada no início do mês, a Design Week POA 2026 bateu novo recorde de público: segundo os organizadores, 17 mil pessoas circularam por galerias, museus, lojas, feiras e espaços culturais conectados à iniciativa.

Graças ao resultado, Porto Alegre já garantiu a próxima edição do evento, prevista para os dias 19 a 23 de maio de 2027.

Com curadoria de Camila Farina, a semana dedicada à criatividade reuniu mais de 150 atividades distribuídas por cerca de 50 endereços.

Houve exposições, instalações, conferências, lançamentos, missão internacional (unindo artistas brasileiros e colombianos) e encontros ligados ao setor, à arquitetura, à cultura e à economia criativa.

A programação ainda se expandiu para restaurantes e cafés, com menus e criações especiais, e levou milhares de pessoas à SuperFeira Latinoamericana de Design, no BarraShoppingSul.

Foram registrados participantes de 10 Estados e cinco países, com mais de 300 mil impressões no Instagram, alcance de 219 mil pessoas e mais de 5 mil interações diretas nas redes sociais ao longo do encontro, que recebeu grandes nomes do design.

Um dos destaques foi o carioca Zanini de Zanine, que realizou uma intervenção na fachada da Fundação Iberê, à beira do Guaíba.