Com programação inédita, Multipalco celebra mulheres da cena artística gaúcha

Com um cardápio luxuoso de espetáculos e atividades artísticas, o Multipalco Eva Sopher lançou, nesta terça-feira (26), em Porto Alegre, um novo projeto, que celebra a força criativa feminina no Rio Grande do Sul. A ação destaca a obra e a trajetória de nove grandes diretoras.

Chamado Banrisul Mulheres da Cena Gaúcha, o projeto vai ocupar o complexo cultural de junho a dezembro deste ano, com apresentações de teatro e dança dirigidos por essas craques:

Adriane Mottola

Camila Bauer

Carlota Albuquerque

Deborah Finocchiaro

Inês Marocco

Jezebel De Carli

Juliana Barros

Larissa Sanguiné

Patricia Fagundes

Outros seis espaços da Capital terão iniciativas conduzidas por elas.

As peças terão ingressos a preços populares e as atividades formativas serão gratuitas.

É uma baita oportunidade para conhecer um pouco mais do trabalho dessas artistas (leia mais sobre cada uma delas no fim do texto). São mulheres de diferentes gerações, que atuam em áreas distintas, mas que têm muito em comum.

Diretoras, atrizes, dramaturgas, pesquisadoras e formadoras, essas nove mulheres construíram carreiras consistentes e inspiradoras. Com suas montagens e projetos, elas vêm transformando as artes cênicas gaúchas, impulsionando o cenário local e levando a produção contemporânea do RS para diferentes palcos do Brasil e do Exterior. LETÍCIA VIEIRA Diretora artística da Fundação Theatro São Pedro

Espetáculos confirmados

A agenda de apresentações inclui um espetáculo dirigido por cada uma das artistas homenageadas.

Elas levarão para os palcos do Teatro Simões Lopes Neto e do Teatro Oficina Olga Reverbel montagens que trazem temáticas urgentes e contemporâneas, incluindo três produções inéditas.

A abertura será no dia 30 de junho, às 20h, com Confessionário: Relatos de Casa, de Deborah Finocchiaro, criada para alertar sobre a violência doméstica e de gênero no Brasil (veja a programação completa no fim do texto).

A força do teatro gaúcho está nas mãos das mulheres. A ideia, com essa iniciativa, é reconhecê-las e homenageá-las LUCIANO ALABARSE Presidente da Fundação Theatro São Pedro

Estreias previstas

Estão confirmadas as estreias de três trabalhos inéditos:

Clarividências (11 de outubro), de Larissa Sanguiné ;

(11 de outubro), de ; Ainda Troia (28 e 29 de novembro), de Jezebel De Carli ;

(28 e 29 de novembro), de ; Anfíbios – Processo Dramatúrgico (12 de dezembro), de Camila Bauer, do Coletivo Gompa

Ações

Grande parte dessas mulheres é responsável pela expansão do território dedicado às artes cênicas em Porto Alegre.

Elas criaram e mantêm centros coletivos de criação cultural que ocupam bairros como Santana, Cidade Baixa, Menino Deus, Centro Histórico e Floresta.

Por isso, além das apresentações no Multipalco Eva Sopher, o Banrisul Mulheres da Cena Gaúcha reunirá artistas e público em seis espaços geridos por essas profissionais, promovendo ações diferenciadas.

Entre elas, estão oficinas de teatro (com linguagens cênicas não-convencionais), de iniciação à escrita dramatúrgica e de como adaptar um livro para os palcos.

Serviço

O quê: projeto Banrisul Mulheres da Cena Gaúcha

Quando e onde: de junho a dezembro de 2026, em diferentes espaços de Porto Alegre

Com nove espetáculos no Multipalco Eva Sopher (Rua Riachuelo, 1089 - Centro Histórico) e seis ações formativas no Galpão Floresta Cultural (Rua Conselheiro Travassos, 541 - Floresta), no Espaço Cerco Cultural (Rua Riachuelo, 579 - Centro Histórico), no Espaço Coletivo Gompa (Rua da República, 433 - Cidade Baixa), no Estúdio Stravaganza (Rua Dr. Olinto de Oliveira, 68 - Santana), na OPA Escola de Artes Cênicas (Av. Getúlio Vargas, 331 - Menino Deus) e na Zona Cultural (Av. Alberto Bins, 900 - Centro Histórico)

Quanto: todas as apresentações terão ingressos a preços populares, com valores entre R$ 20 e R$ 40, à venda em breve pelo site www.theatrosaopedro.rs.gov.br. As ações formativas serão gratuitas e terão os detalhes divulgados em breve no mesmo endereço.

Programação de espetáculos

Dia 30 de junho, terça-feira, às 20h, no Teatro Simões Lopes Neto: Confessionário: Relatos de Casa, de Deborah Finocchiaro, da Companhia de Solos & Bem Acompanhados

Dia 31 de julho, sexta-feira, às 19h, no Teatro Oficina Olga Reverbel: Arena Selvagem, de Inês Marocco, do Grupo Cerco

Dia 26 de setembro, sábado, às 20h, no Teatro Simões Lopes Neto: Cabaré do Tempo – Para Lembrar do Futuro, de Patricia Fagundes, da Cia Rústica de Teatro

Dia 10 de outubro, sábado, às 20h, no Teatro Simões Lopes Neto: DDD Saltimbancos – DISCO/nectados, DESCartados, DIZsonantes, de Juliana Barros

Dia 11 de outubro, domingo, às 19h, no Teatro Oficina Olga Reverbel: Clarividências, de Larissa Sanguiné, do Coletivo Quântico

Dia 24 de outubro, sábado, às 19h, no Teatro Oficina Olga Reverbel: Mritak – A Comédia da Vida, de Adriane Mottola, Cia Stravaganza

Dia 14 de novembro, sábado, às 19h, no Teatro Oficina Olga Reverbel: Sambaracotu, da Terpsí Teatro de Dança, de Carlota Albuquerque, da Terpsí Teatro de Dança

Dias 28 e 29 de novembro, sábado e domingo, às 20h e 18h, no Teatro Simões Lopes Neto: Ainda Troia, de Jezebel de Carli, do Coletivo Errática

Dia 12 de dezembro, sábado, às 20h, no Teatro Simões Lopes Neto: Anfíbios – Processo Dramatúrgico, de Camila Bauer, do Coletivo Gompa

Programação de ações formativas

A agenda completa será divulgada em breve. Confira o que está previsto:

Ciclo de experiências Sons de uma cidadezinha onde Judas perdeu as duas botas, com Adriane Mottola, um designer de som e o elenco da Cia Stravaganza, no Estúdio Stravaganza

Oficinas de iniciação à escrita dramatúrgica, com Camila Bauer, no Espaço Coletivo Gompa

Oficina de adaptação da obra literária para a linguagem cênica, com Inês Marocco e Elisa Heidrich, no Espaço Cerco Cultural

Residência Pensando Mulheridades não hegemônicas na cena, com Jezebel De Carli e Coletivo Errática, na OPA Escola de Artes Cênicas

Oficina Pandoras – Da caixa à cena: somos nós, com Juliana Barros e Lisi Medeiros, no Galpão Floresta Cultural

Noites de convívio e encontro Cabarés da Zona, com Patricia Fagundes e Cia Rústica de Teatro, na Zona Cultural

Quem viabiliza

A iniciativa tem patrocínio do Banrisul, gestão da Associação Amigos do Theatro São Pedro e realização da Fundação Theatro São Pedro, instituição vinculada à Secretaria da Cultura (Sedac).

As homenageadas

As gurias. Liane Neves / Divulgação

Adriane Mottola

É mestra em Artes Cênicas pela UFRGS. Fundadora, diretora, atriz e produtora da Cia e do Estúdio Stravaganza, possui trajetória consolidada na área das artes cênicas, com ênfase em direção teatral, improvisação e jogo com máscaras.

Camila Bauer

É encenadora, dramaturga e pesquisadora reconhecida nacionalmente por sua atuação à frente do Coletivo Gompa, grupo que investiga a fusão entre teatro, dança e artes visuais. Doutora pela Universidade de Sevilha e pela Universidade Livre de Bruxelas, é professora de dramaturgia na UFRGS. Sua direção no espetáculo Instinto rendeu ao Rio Grande do Sul um inédito troféu no Prêmio Shell de Teatro, na categoria Melhor Direção.

Carlota Albuquerque

Iniciou sua formação em balé clássico com João Luiz Rolla, em 1974. Bailarina, coreógrafa, diretora e professora, estudou na École Besso de Danse Classique, em Toulouse, na França, além de desenvolver trabalho voluntário em Burkina Faso. No Brasil, integrou a Terra Companhia de Dança do RS, atuou na Fundarte e fundou, em 1987, o Ateliê Coreográfico e o Teatro de Dança. Também coordenou o Centro de Estudos Coreográficos Terpsí, no Museu do Trabalho, em Porto Alegre.

Débora Finocchiaro

É bacharel em Interpretação Teatral pela UFRGS. Atriz, diretora, locutora, apresentadora, roteirista, autora e produtora, atua no teatro, cinema, televisão e rádio desde 1985. Em 2006, criou a Companhia de Solos & Bem Acompanhados.

Inês Marocco

É professora da UFRGS, doutora pela Université de Paris VIII e formada pela École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq. Fundadora e diretora artística do Grupo Cerco, tornou-se referência no teatro brasileiro a partir de sua pesquisa sobre as técnicas corporais do gaúcho aplicadas à performance do ator, especialmente na formação de atores e na encenação de autores nacionais.

Jezebel De Carli

É mestra em Artes Cênicas pela UFRGS e professora do curso de graduação em Teatro da UERGS. Diretora e integrante fundadora do Coletivo Errática, desenvolve processos colaborativos de criação, dramaturgia autoral e transcriações de obras da dramaturgia mundial.

Juliana Barros

É produtora cultural, atriz, diretora, dramaturga e jornalista formada pela UFRGS. Atua desde a década de 1990 no mercado cultural gaúcho, consolidando uma carreira marcada pela articulação entre criação artística, produção e gestão cultural. É uma das criadoras do Galpão Floresta Cultural, espaço de arte e cultura no Quarto Distrito de Porto Alegre.

Larissa Sanguiné

É atriz, diretora, coreógrafa e educadora. Atua na Casa de Teatro de Porto Alegre desde 2010, onde coordena cursos para adolescentes. Formada pela UERGS e pelo Teatro Escola de Porto Alegre (TEPA), alia dança e performance em suas criações e atuações. Também desenvolve pesquisas na área da palhaçaria, ministrando oficinas e performances voltadas à ampliação da disponibilidade cênica dos intérpretes.

Patricia Fagundes