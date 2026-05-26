Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Grandes nomes
Notícia

Com programação inédita, Multipalco celebra mulheres da cena artística gaúcha

Projeto reúne nove diretoras em espetáculos e oficinas entre junho e dezembro, com ingressos populares e atividades gratuitas

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS