Com programação gratuita, Bagé recebe Pampa Summit

Evento retorna para a cidade depois do sucesso da edição de 2025. Inovamun / Divulgação

Bagé recebe, nos dias 28 e 29 de maio, mais uma edição do Pampa Summit, evento voltado a temas como inovação, empreendedorismo, ciência e tecnologia na Campanha e Fronteira Oeste. A programação é gratuita e aberta ao público.

Esta será a segunda passagem do encontro pela cidade. Em 2025, Bagé já recebeu uma edição do Pampa Summit, que é itinerante e começou por Caçapava do Sul. Agora, o evento retorna com atividades ampliadas e com a proposta de fortalecer conexões entre universidades, empresas, setor público e sociedade civil.

O encontro reunirá pesquisadores, empresários, startups, estudantes, gestores públicos e lideranças regionais. Entre os destaques estão o Desafio ECOBAH Ideathon, voltado a alunos do Ensino Médio de Bagé e de municípios da região, e o Momento Startups, espaço para apresentação de negócios inovadores.

Também haverá painéis sobre futuro do varejo, inovação pública, desenvolvimento regional e protagonismo feminino no empreendedorismo.

O evento é promovido pelo Ecossistema de Inovação de Bagé (ECOBAH), em parceria com o InovaRS, da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado.

Programe-se

O quê: Pampa Summit Bagé 2026

Pampa Summit Bagé 2026 Quando: 28 e 29 de maio

28 e 29 de maio Onde: Ginásio da Escola Estadual de Ensino Médio Silveira Martins, em Bagé

Ginásio da Escola Estadual de Ensino Médio Silveira Martins, em Bagé Quanto: gratuito

gratuito Programação completa e inscrições no site do Sympla