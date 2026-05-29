Com nomes de vítimas, obra de arte alerta para avanço assombroso dos feminicídios no RS

Em Porto Alegre, a arte virou aliada na luta contra os feminicídios.
Em cartaz até 6 de junho na Gravura Galeria de Arte, a exposição “Mulheres silenciadas”, da artista visual Ivone Rabelo, alerta para os assassinatos que somam, até a tarde desta quinta-feira (28), 36 vítimas — a mais recente delas foi uma jovem de 19 anos, morta pelo ex-namorado em Bagé.
Entre as obras da mostra, está o painel “A ausência tem nome”. Produzido neste ano, o trabalho apresenta 24 nomes de vítimas de feminicídio no Estado (número que não parou de crescer desde a abertura da exposição, no último dia 14).
Cada nome é acompanhado de uma flor em voal vermelho — o mesmo tecido, na cor branca, usado como fundo do painel, de 3m20cm x 1m70cm. A curadoria é de Ana Zavadil, e a mostra vem recebendo visitas de escolas, algo importantíssimo no contexto em que vivemos (ou sobrevivemos, nós, mulheres).
Abordo a opressão, a violência de gênero e os silenciamentos impostos às mulheres, as diferentes formas de abuso. Procuro transformar a dor em linguagem artística.
IVONE RABELO
Artista visual
Topografias sensíveis
Simultaneamente, está em cartaz na Gravura a mostra coletiva “Topografias sensíveis”, dos artistas João Carlos Bento, Cleci Serpa, Marion Lunke e Marília Chartune.
Serviço
A Gravura Galeria de Arte fica na Rua Corte Real, 647, bairro Petrópolis, em Porto Alegre.
Visitação de segunda a sexta, das 9h30min às 18h30min; sábado, das 9h30min às 13h30min.
A entrada é gratuita.