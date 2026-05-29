Com nomes de vítimas, obra de arte alerta para avanço assombroso dos feminicídios no RS

Detalhe da obra de Ivone Rabelo: os nomes das vítimas e flores em tecido. Lisa Roos / Divulgação

Em Porto Alegre, a arte virou aliada na luta contra os feminicídios.

Em cartaz até 6 de junho na Gravura Galeria de Arte, a exposição “Mulheres silenciadas”, da artista visual Ivone Rabelo, alerta para os assassinatos que somam, até a tarde desta quinta-feira (28), 36 vítimas — a mais recente delas foi uma jovem de 19 anos, morta pelo ex-namorado em Bagé.

Entre as obras da mostra, está o painel “A ausência tem nome”. Produzido neste ano, o trabalho apresenta 24 nomes de vítimas de feminicídio no Estado (número que não parou de crescer desde a abertura da exposição, no último dia 14).

Cada nome é acompanhado de uma flor em voal vermelho — o mesmo tecido, na cor branca, usado como fundo do painel, de 3m20cm x 1m70cm. A curadoria é de Ana Zavadil, e a mostra vem recebendo visitas de escolas, algo importantíssimo no contexto em que vivemos (ou sobrevivemos, nós, mulheres).

Abordo a opressão, a violência de gênero e os silenciamentos impostos às mulheres, as diferentes formas de abuso. Procuro transformar a dor em linguagem artística. IVONE RABELO Artista visual

Ivone e sua obra. Lisa Roos / Divulgação

Topografias sensíveis

Simultaneamente, está em cartaz na Gravura a mostra coletiva “Topografias sensíveis”, dos artistas João Carlos Bento, Cleci Serpa, Marion Lunke e Marília Chartune.

Serviço

A Gravura Galeria de Arte fica na Rua Corte Real, 647, bairro Petrópolis, em Porto Alegre.

Visitação de segunda a sexta, das 9h30min às 18h30min; sábado, das 9h30min às 13h30min.