Com Jorge Furtado e José Falero, Multipalco lança projeto "Casa da Palavra"

Fabio Rebelo / Divulgação

Conversar é preciso. O Multipalco Eva Sopher, em Porto Alegre, está lançando um novo projeto, chamado Casa da Palavra, que vai reunir gente "fina, elegante e sincera" em bate-papos mensais, abertos ao público. A estreia, às 20h do próximo dia 20, será com dois titãs do cinema e da literatura: os gaúchos Jorge Furtado, diretor e roteirista, e José Falero, escritor.

O ingresso — veja só — será a doação de um livro em boas condições, na entrada do teatro.

A abertura, no Teatro Simões Lopes Neto, terá como tema "Quem Conta o País? O Brasil em Cena e em Prosa". No encontro inédito, Furtado e Falero refletirão sobre como a palavra e a narrativa ajudam a compreender, a confrontar e a reinventar o Brasil.

Com mediação da jornalista Bruna Paulin, eles vão falar sobre o papel da arte na construção de imaginários sociais e na leitura crítica do país. O encontro atravessará literatura, cena, linguagem, desigualdade e memória para pensar como a ficção e a narrativa ajudam a interpretar – e tensionar – a realidade brasileira.

O projeto

Com patrocínio da Casa da Memória Unimed-RS e apoio do Sescoop-RS, a iniciativa seguirá reunindo, nos próximos meses, profissionais de múltiplas vertentes, entre literatura, dança, teatro, dramaturgia, jornalismo e outras expressões artísticas e intelectuais.

Com o projeto, a direção do Multipalco busca reafirmar a identidade do espaço como centro pulsante de produção cultural e pensamento contemporâneo. O objetivo, segundo Luciano Alabarse, à frente do complexo, é ampliar o papel do teatro como território de reflexão cultural.

Nenhuma tecnologia substituiu esse milagre antigo: pessoas reunidas para ver o que acontece quando alguém diz algo decisivo diante de outro alguém. É nesse horizonte que surge o Casa da Palavra. Não como simples item de agenda cultural, mas como afirmação de princípio. Em tempos marcados pelo ruído e pela superficialidade das trocas, recolocar a palavra no centro da experiência pública é gesto artístico, intelectual e, também, político, no sentido mais nobre da expressão: o de cuidar da vida em comum LUCIANO ALABARSE Presidente da Fundação Theatro São Pedro

Próximos encontros

Os próximos dois encontros já estão definidos.

A segunda edição ocorrerá no dia 15 de julho, às 19h, no Teatro Oficina Olga Reverbel. Intitulada "O corpo que conta histórias", a conversa será dedicada a conectar as fronteiras entre dança, teatro e narrativa visual, com participação de Henrique Rodovalho, fundador e diretor artístico da Quasar Cia de Dança.

Depois, no dia 26 de agosto, o tema será "A palavra em estado vivo", com os escritores Morgana Kretzmann e Paulo Scott falando sobre a construção de personagens, narrativas e atmosferas que atravessam o Brasil contemporâneo.

Todos serão mediados por Bruna Paulin e terão como ingresso a doação de um livro.

Serviço

O quê: estreia do projeto Casa da Palavra . Bate-papo "Quem Conta o País? O Brasil em Cena e em Prosa", com Jorge Furtado e José Falero, e mediação de Bruna Paulin

estreia do projeto . Bate-papo "Quem Conta o País? O Brasil em Cena e em Prosa", com Jorge Furtado e José Falero, e mediação de Bruna Paulin Quando: dia 20 de maio, quarta-feira, às 20h

dia 20 de maio, quarta-feira, às 20h Onde: Teatro Simões Lopes Neto, no Multipalco Eva Sopher (Rua Riachuelo, 1089 - Centro Histórico - Porto Alegre/RS)

Teatro Simões Lopes Neto, no Multipalco Eva Sopher (Rua Riachuelo, 1089 - Centro Histórico - Porto Alegre/RS) Quanto: o ingresso é a doação de um livro, em boas condições, na entrada do teatro

Sobre os participantes da primeira edição

José Falero

Falero, criado na Lomba do Pinheiro, em POA. Josemar Afrovulto / Divulgação

José Carlos da Silva Junior nasceu e vive na Lomba do Pinheiro, periferia de Porto Alegre. Adotou o pseudônimo “José Falero” em homenagem à mãe, de quem herdou a veia artística, mas não o sobrenome.

É escritor, autor dos livros Mas em que mundo tu vive? (Todavia, 2021); Os Supridores (Todavia, 2020); Vila Sapo (Venas Abiertas, 2019 – Figura de Linguagem, 2019 - Todavia, 2022) e Vera (Todavia, 2024).

Foi finalista do Prêmio Jabuti 2021 (Categoria Romance Literário, com Os Supridores); finalista no prêmio São Paulo de Literatura 2021 (Categoria Melhor Romance de Estreia); e um dos 10 finalistas do Prêmio Jabuti 2022 (Categoria Crônica, com Em que mundo tu vive?).

Foi semifinalista no Prêmio Jabuti 2025 (Categoria Romance Literário, com Vera); finalista no Prêmio Minuano de Literatura 2025 (Categoria Romance, com Vera) e recebeu o Prêmio Jacarandá de Autor Revelação 2020 por Os Supridores.

Venceu o Troféu Alcides Maia 2021 (Categoria de Narrativa Longa) e prêmio AGES Livro do Ano 2021.

Em 2023, recebeu pelo Mandato Coletivo, o título de Cidadão Emérito de Porto Alegre.

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Jorge Furtado

Furtado, a cara do cinema porto-alegrense. Press Photo / Divulgação

Jorge é diretor e roteirista, sócio da produtora Casa de Cinema de Porto Alegre.

Realizador dos longas Houve uma vez dois verões (2002), O homem que copiava (2003), Meu tio matou um cara (2005), Saneamento básico, o filme (2007), O mercado de notícias (2014), Real beleza (2015), Quem é primavera das neves (2017), Rasga coração (2019), Vai dar nada (2021) e Virgínia e Adelaide (2024), além de curtas premiadíssimos, como Ilha das flores (1989) e Esta não é a sua vida (1991), e séries como Cena aberta (2003), Decamerão (2010) e Doce de mãe (2014), vencedora de dois prêmios Emmy Internacional.

Escreveu dezenas de especiais e séries para a TV Globo, como Agosto (1991), A comédia da vida privada (1995), Mister Brau (2015), Sob pressão (2017) e Todas as mulheres do mundo (2020).

Recentemente, escreveu com Guel Arraes o longa Grande Sertão.

Atualmente trabalha no próximo filme, a comédia Motel Pérola.

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A mediadora

Bruna com a cachorrinha Brigitte. Tiago Coelho / Divulgação

Bruna Paulin é jornalista, apresentadora, pesquisadora musical e criadora de projetos culturais que transitam entre a comunicação, a cena e a palavra.

Criadora e apresentadora do projeto A História do Disco, desenvolve pesquisas e narrativas sobre música, memória e cultura fonográfica, aproximando o público de histórias que atravessam arte e comportamento.

Atua na mediação de encontros, festivais e debates culturais, tendo integrado eventos como o Festival Ressoa PUCRS, Porto Alegre em Cena, Noite dos Museus, Festival Poa Autoral e o Festival de Música de Nova Prata, do qual é apresentadora desde 2017.

Como roteirista, curadora e artista, cria experiências que unem pensamento crítico, performance e escuta, investigando a palavra como espaço de encontro, invenção e presença.

Próximas edições

Dia 15 de julho

"O corpo que conta histórias", com Henrique Rodovalho. Será numa quarta-feira, às 19h, no Teatro Oficina Olga Reverbel

Dia 26 de agosto