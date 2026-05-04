Com filmagens em Porto Alegre, documentário sobre mestre da pintura chinês será exibido na Capitólio

Dai-chien é um dos mais importantes pintores do século 20 na China. Hutong Productions / Divulgação

O documentário que conta a história de Chang Dai-chien, ou 張大千, (1899-1983), um dos maiores pintores da China e que viveu no Brasil por duas décadas, será exibido nesta quarta-feira (6), às 19h, na Cinemateca Capitólio (Rua Demétrio Ribeiro, 1085). A entrada é gratuita.

Da Cor e da Tinta (2023) foi dirigido pela cineasta sino-americana Weimin Zhang e foi eleito pelo público como melhor documentário estrangeiro na 47ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo (2023), onde estreou.

A exibição será precedida por uma palestra do jornalista Guilherme Gorgulho, que trabalhou na produção do longa. No ano passado, ele defendeu uma tese de doutorado sobre o intercâmbio cultural promovido pela residência do pintor por aqui.

Chang Dai-chien deixou a China em 1949 e viveu Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo, entre 1954 e 1973. Por vezes, foi chamado de o "Picasso da China", comparação que ele próprio alimentou. Em sua propriedade, construiu o Jardim das Oito Virtudes, tema frequente de seu trabalho. Sua técnica combina estilos tradicionais e modernos, ocidentais e orientais, de paisagem e retrato. As obras podem ser acessadas no site.

No Brasil, expôs em espaços renomados como o Museu de Arte de São Paulo (Masp), a Bienal de São Paulo, o Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM), o Museu de Arte Moderna (MAM Rio) e o Museu Nacional de Belas Artes (MNBA), ambos do Rio de Janeiro.

No filme, o destaque é sua vida, desde a saída de uma China pré-comunista até os encontros com grandes artistas, como Pablo Picasso e André Masson.

Chang Dai-chien em Porto Alegre

Apenas duas obras do artista estão em acervos de museus brasileiros. Uma em Olinda e outra na Pinacoteca Ruben Berta, de Porto Alegre. O local, inclusive, recebeu a equipe de filmagens da produção para gravações.

A aquarela Passeio ao Longo do Rio Apreciando as Flores das Ameixeiras mede 58,5x47 centímetros e chegou a Porto Alegre por meio de uma doação de Assis Chateaubriand, dono dos Diários Associados.

Na quinta-feira (7), Gorgulho também falará sobre a produção do chinês na Pinacoteca Ruben Berta (Rua Duque de Caxias, 973). O evento é gratuito e começa às 10h.