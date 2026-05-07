Com entrada gratuita, 22° Encontro de Tradições Italianas começa sexta-feira em Nova Milano

Nova Milano é reconhecida oficialmente como berço da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Gabriel Gabrielli / Prefeitura de Farroupilha

O distrito de Nova Milano, em Farroupilha, recebe a partir desta sexta-feira (8) o 22º Encontro das Tradições Italianas (Entrai). A programação ocorre na Praça da Imigração Italiana, com entrada gratuita, nos dias 8, 9 e 10, e 15, 16 e 17 de maio.

Reconhecida oficialmente como berço da imigração italiana no Rio Grande do Sul, Nova Milano terá, ao longo dos dois finais de semana, mais de 30 shows, feira multissetorial, agroindústrias, vinícolas, cervejarias, gastronomia típica, missas, jogos coloniais, feira de artesanato e atividades para crianças. Entre as atrações, estão Os Bertussi, Porto do Som, Musical JM e o humorista Chico – O Vendedor Raiz.

Nesta edição, a festa passa por ampliação estrutural. A rua lateral da igreja será incorporada ao espaço do evento e receberá o pavilhão de shows e o palco principal. Segundo a organização, a mudança busca melhorar a circulação e o acolhimento do público.

A abertura oficial ocorre às 18h de sexta-feira. Antes disso, a programação começa às 10h, com atividades culturais ao longo do dia.

Programe-se

O quê: 22º Encontro das Tradições Italianas (Entrai)

Quando: 8, 9, 10, 15, 16 e 17 de maio

8, 9, 10, 15, 16 e 17 de maio Onde: Praça da Imigração Italiana, em Nova Milano, distrito de Farroupilha

Praça da Imigração Italiana, em Nova Milano, distrito de Farroupilha Quanto: entrada gratuita

entrada gratuita Atrações: shows, gastronomia típica, feira multissetorial, agroindústrias, vinícolas, cervejarias, artesanato, jogos coloniais e atividades culturais