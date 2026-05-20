Com desfile de cristais, Gramado recebe Bienal Internacional de Arte em Vidro Ibero-Americano

Pela primeira vez, o Brasil recebe a Bienal Internacional de Arte em Vidro Ibero-Americano. Já realizado na Costa Rica e no México, o evento ocorre em Gramado, na Serra, até o dia 21 de junho.

Um dos destaques é o Desfile Vítrea, às 20h desta quinta-feira (21), na Rua Coberta.

Com acesso gratuito, a apresentação terá trajes e acessórios produzidos em cristal artístico. Segundo os organizadores, é uma proposta experimental e colaborativa.

Cursos, oficinas e exposições

David Gibernau dará curso de "vitrofusão". David Gibernau / Divulgação

Sediada na Cristais de Gramado, no Centro de Cultura e no Vita Boulevard, a Bienal reunirá artistas de diferentes países em uma programação que contempla oficinas, palestras e cursos.

Um dos convidados ilustres é o criador da estrela de vidro de uma das torres Sagrada Família, em Barcelona, David Gibernau.

Haverá, ainda, uma série de exposições gratuitas, inspiradas no tema "Oceanos" (leia os detalhes abaixo).

O evento promove a arte vidreira e o intercâmbio entre artistas e especialistas, com obras executadas em distintas técnicas — do vidro soprado tradicional até trabalhos em vidro fundido, laminado e fusing.

Exposições

O público poderá conferir as exposições de 23 de maio a 21 de junho.

Espaço 1 — Cristais de Gramado

O Chamado do oceano: a exposição é um convite ao mergulho. Neste espaço, o percurso expositivo se inicia com uma experiência sensorial e imersiva, na qual o vidro se apresenta como matéria viva, fluida, translúcida e instável

a exposição é um convite ao mergulho. Neste espaço, o percurso expositivo se inicia com uma experiência sensorial e imersiva, na qual o vidro se apresenta como matéria viva, fluida, translúcida e instável Visitação: de segunda a domingo, das 8h30min às 17h30min

Espaço 2 - Vita Boulevard

Correntes e memórias: o oceano se apresenta como território em disputa, entre vida e ameaça, entre permanência e transformação

o oceano se apresenta como território em disputa, entre vida e ameaça, entre permanência e transformação Visitação: de segunda a domingo, das 14h às 20h

Espaço 3 — Externo (Mall)

Oceano em movimento: a visitante encontra o oceano "em dimensão expandida". Neste ambiente aberto, o vidro abandona a escala íntima e ocupa o espaço, o ar e a luz. Instalações e suspensões transformam o percurso em experiência

a visitante encontra o oceano "em dimensão expandida". Neste ambiente aberto, o vidro abandona a escala íntima e ocupa o espaço, o ar e a luz. Instalações e suspensões transformam o percurso em experiência Visitação: de segunda a domingo, das 14h às 20h

Espaço 4 — Centro de Cultura

Marés do futuro: peixes, cardumes e formas marinhas dialogam com fragmentações, resíduos e tensões ambientais, construindo um discurso que oscila entre encantamento e urgência.

peixes, cardumes e formas marinhas dialogam com fragmentações, resíduos e tensões ambientais, construindo um discurso que oscila entre encantamento e urgência. Visitação: de segunda a sexta-feira, das 7h50min às 11h50min e das 13h às 17h.

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Palestras abertas ao público

As palestras também integram a programação da Bienal e são abertas ao público (com entrada franca), na Cristais de Gramado.

Haverá reflexões sobre ensino, pesquisa e técnicas no universo do vidro.

Entre os palestrantes convidados estão a portuguesa Teresa Almeida, o colombiano Jainer León e a argentina Maria Soledad Cortés.

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Atividades formativas

As atividades formativas, como os cursos, são voltadas exclusivamente aos artistas previamente inscritos na Bienal, promovendo um ambiente de troca de conhecimento e aperfeiçoamento técnico entre profissionais da área.

Artistas renomados internacionalmente, como as mexicanas Adriana Alfaro, Sarahy Ramirez González e Valéria Márquez, as argentinas Cris Romero e Débora Gurman, o catalão David Gibernau e o argentino Pablo Glenza, estão entre os palestrantes.

Inscrições pelo Whatsapp (51) 99958-1007.