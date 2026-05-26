Com cantoras da banda 50 Tons de Pretas, grupo TEAprochega tem nova edição e vagas gratuitas

TEAprochega é idealizado pelas artistas Dejeane Arruée e Graziela Pires, da banda 50 Tons de Pretas. RICARDO LAGE / Divulgação

Vem aí mais uma edição do TEAprochega, grupo artístico voltado para crianças e jovens com Transtorno do Espectro Autista (TEA). É um belo projeto, idealizado pelas artistas Dejeane Arruée e Graziela Pires, da banda 50 Tons de Pretas.

Com participação 100% gratuita, a programação será realizada em Porto Alegre e Novo Hamburgo, apostando na musicoterapia.

O objetivo é usar a música como ferramenta para promover encontros que estimulam habilidades sociais, comunicação, expressão artística e convivência em grupo, fortalecendo a inclusão cultural e social de pessoas com TEA.

Dejeane Arruée acreditam que toda pessoa tem potencialidades que merecem ser acolhidas e desenvolvidas. Por isso, as atividades são construídas a partir de valores como acessibilidade, diversidade, empatia e pertencimento, incentivando cada um a expressar sua individualidade e ocupar espaços culturais de forma ativa.

Temos orgulho de estarmos há oito anos realizando este programa de desenvolvimento de habilidades sociais e de comunicação através da musicoterapia no RS. Um projeto cuja missão é dar protagonismo para as pessoas com autismo e suas famílias, mostrando que a inclusão social e cultural é possível. GRAZIELA PIRES Musicoterapeuta, cantora e compositora

Originalmente, o grupo era conhecido como Uma Sinfonia Diferente RS. Agora, segue em nova etapa, coordenado pelas artistas da 50 Tons de Pretas, ampliando a atuação e se consolidando como referência no desenvolvimento artístico e social de crianças e jovens com TEA.

As atividades serão realizadas semanalmente. Cada sessão terá a duração mínima de 45 minutos.

Onde será

Em Novo Hamburgo, os encontros serão na Clínica TEAME, que fica na Rua Joaquim Nabuco, 610, no Centro. Serão às segundas-feiras, às 18h30min e às 19h15min.

Em Porto Alegre, as sessões ocorrerão no Instituto Priorit Porto Alegre (Clínica de Autismo e TDAH). Fica na Rua Silva Jardim, 350, sala 401, bairro Bela Vista. Serão às terças-feiras, nos mesmos horários.

Como se inscrever

O link para as inscrições está disponível no perfil do Instagram @teaprochega_autismo.

Mais informações podem ser solicitadas pelo e-mail sinfoniadiferenters@gmail.com ou pelo telefone (51) 99137-8522.

Para manutenção da vaga, será considerada a assiduidade nas atividades oficiais do projeto. O TEAprochega também recomenda a participação das famílias através do grupo de pais e reforça a importância do acompanhamento das informações compartilhadas no grupo oficial de WhatsApp.

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