Com apresentação gratuita, Zeca Baleiro abre o Festival Fronteiras na Praça da Matriz, em Porto Alegre

Zeca preparou exibição inédita especialmente para o evento, em parceria com a jornalista Bianca Ramoneda. Necka Ayala / D

A partir desta quinta-feira (14), com apresentação inédita e gratuita de Zeca Baleiro, o Festiva Fronteiras volta a transformar a Praça da Matriz, em Porto Alegre, em espaço de arte e cultura. A montagem já começou, e eu estive lá para conferir a estrutura de perto.

Serão 10 palcos (seis deles abertos ao público, incluindo uma arena entre o Theatro São Pedro e Palácio da Justiça), por onde passarão grandes nomes do pensamento contemporâneo. É um timaço de mais de 50 pessoas, do Brasil e do Exterior.

Em 2025, a primeira edição no novo formato levou milhares de pessoas ao Centro Histórico, destacando um dos cenários mais emblemáticos da Capital, nem sempre valorizado como deveria (o que, aliás, é uma lástima — precisamos rever conceitos, com urgência!).

Dessa vez, além de Zeca (leia os detalhes abaixo), haverá shows ao ar livre com Catto (acompanhada de Edu Martins Ensemble) ao anoitecer de sexta-feira (15) e Vitor Ramil (junto de orquestra regida pelo maestro Tiago Flores) no início da noite de sábado (16).

Também estão previstas performances artísticas, dezenas de sessões de autógrafos e opções gastronômicas (com área especial de vinhos e cafés).

Os bate-papos ocorrerão em espaços no Multipalco, do Salão Nobre da Catedral, dos memoriais da Assembleia Legislativa e do Ministério Público e da Nova Acrópole.

Dá uma espiada, no fim do texto, em alguns dos nomes confirmados. Eu estarei comandando o palco do Teatro Simões Lopes Neto nos dois dias de evento (ingressos em festivalfronteiras.com.br). Apareça!

Abertura com Zeca Baleiro

Na abertura, marcada para o início da noite desta quinta-feira (14), o cantor e compositor Zeca Baleiro, vencedor do Grammy Latino, apresentará Falas e canções.

O espetáculo foi criado especialmente para o Fronteiras, em parceria com a jornalista Bianca Ramoneda. Mesclará conversa e música, bem ao estilo do evento.

Detalhe: será de graça, no tablado montado em frente ao monumento a Júlio de Castilhos (no alto das escadarias, diante do Theatro São Pedro e do Palácio da Justiça). A exibição terá apoio cultural do Sistema Fecomércio e apresentação do governo do Estado.

Antes disso, às 19h, Angelo Primon Trio fará o "esquenta", unindo viola, contrabaixo e bateria, também de graça. A noite contará ainda, às 19h30min, com acendimento de luzes e projeção especial na fachada do prédio do Tribunal de Justiça do Estado.

Gastronomia

Ali mesmo, sob as árvores, haverá praça de alimentação com cardápio assinado pelos chefs Pablo Nunes e Vini Aguinsky (com hambúrgueres, pizzas, sanduíches, nachos e burritos, além de opções regionais).

O espaço contará ainda com as operações do Café do Mercado e da Vinhos do Mundo, em tenda especial (novidade deste ano).

Em uma outra estrutura, em frente à Catedral Metropolitana, a Livraria da Travessa marcará presença outra vez, com venda de livros e a participação de autores e autoras.

Nomes escalados

Entre os participantes confirmados, há escritores, jornalistas, filósofos e artistas.

Aí vão alguns nomes, só para você ter uma ideia:

Tamara Klink, Carla Madeira, Caco Barcellos e Miguel Falabella, Michel Alcoforado, Ana Suy, Andréa Pachá, Lilia Schwarcz, Zeina Latif, Milton Hatoum, Nelson Motta, Marcela Ceribelli, Mary Del Priore e Bárbara Paz.

Entre os convidados internacionais, destaco Javier Cercas e Claudia Piñeiro, dois dos mais proeminentes escritores contemporâneos de língua espanhola.

Tema em 2026

A temática do evento neste ano é “Cultura e autenticidade: entre a ilusão e o risco contemporâneo". A ideia é propor uma reflexão sobre os dilemas da busca pela autenticidade em um mundo onde ser "verdadeiro" oscila entre o desejo pessoal e as ilusões de uma performance para consumo e aceitação social.

Serviço

O quê: abertura do Festival Fronteiras Porto Alegre - Falas e Canções, com Zeca Baleiro

abertura do Festival Fronteiras Porto Alegre - Falas e Canções, com Zeca Baleiro Quando: 14 de maio, quinta-feira, a partir das 19h (a apresentação de Zeca começa às 19h45min, mas há outras atrações antes)

14 de maio, quinta-feira, a partir das 19h (a apresentação de Zeca começa às 19h45min, mas há outras atrações antes) Onde: na Praça da Matriz, em frente ao monumento a Júlio de Castilhos

na Praça da Matriz, em frente ao monumento a Júlio de Castilhos Antes, a partir das 19h: show de abertura com Angelo Primon Trio e projeção de luzes

show de abertura com Angelo Primon Trio e projeção de luzes Quanto: entrada gratuita

entrada gratuita Sobre o festival: o Festival Fronteiras Porto Alegre ocorre de 15 a 16 de maio no entorno da Praça da Matriz, com 10 palcos, seis gratuitos e quatro com ingressos (ver em festivalfronteiras.com)

Quem viabiliza