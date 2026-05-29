Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Memória viva
Notícia

Com 668 lotes, acervo pessoal de Celia Ribeiro vai a leilão em Porto Alegre

Entre os itens, estão fotos, móveis, objetos de decoração, acessórios e livros, incluindo obras autografadas por gente como Pierre Cardin e Paco Rabanne 

Juliana Bublitz

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