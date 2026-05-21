Cenário de joalheria na novela "Quem Ama Cuida" é de empresa do RS

Os produtos de uma empresa de Guaporé, na Serra, estão literalmente brilhando na nova novela das nove da TV Globo.

Depois de conquistar projeção nacional ao compor a cenografia do Big Brother Brasil 2026 (BBB), a Redantex ajudou a criar o cenário da joalheria de Arthur Brandão, personagem de Antônio Fagundes em Quem Ama Cuida.

Com mais de duas décadas de atuação, a marca é especializada em visual merchandising (estratégias de marketing para apresentar e promover produtos de forma atrativa) em joalherias. A empresa cria soluções para exposição de joias e vitrines. Foi o que fez no caso da novela.

Você vê os detalhes do trabalho nas imagens acima, nas quais é possível ver os nichos iluminados atrás dos personagens - o empresário Arthur Brandão é uma das figuras centrais do enredo.

No BBB 26

No BBB 26, os expositores da marca também apareceram em destaque nas telas, na sala utilizada pelo apresentador Tadeu Schmidt, em um dos enquadramentos principais do reality show.

A empresa emprestou à emissora 300 peças para a decoração, avaliadas em R$ 50 mil.

"Orgulho e realização"

Jonatan Redante, CEO da Redantex, diz que ver os produtos da empresa em produções importantes da televisão brasileira foi "emocionante para a equipe".

São mais de 20 anos de história, dedicação e trabalho construídos no interior do RS. Ver a Redantex alcançando esse tipo de reconhecimento nacional nos dá um sentimento enorme de orgulho e realização. JONATAN REDANTE CEO da Redantex

Sobre a Redantex

Desde 2016, quando direcionou seu foco para o desenvolvimento de expositores e projetos personalizados para joalherias, a Redantex soma mais de 3 mil projetos executados.

A empresa tem cerca de 50 colaboradores, exporta para mais de 20 países e tem mais de 3 mil lojas projetadas no Brasil e no Exterior.

Diretora criativa da marca, Gabriela Delazeri Redante avalia que a presença em produções de grande alcance nacional ajuda a evidenciar a importância estratégica da apresentação visual no varejo.