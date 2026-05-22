Cambará Jazz Festival terá shows gratuitos nacionais e internacionais; veja quem vem e como participar

Kirk Fletcher, dos EUA, é um dos destaques. Mitch Conrad / Divulgação

Com entrada franca e grandes nomes da música, Cambará do Sul, nos Campos de Cima da Serra, será palco da primeira edição do Cambará Jazz Festival. Serão sete shows na Rua Coberta, nos dias 5 e 6 de junho (leia os detalhes no fim do texto), incluindo sonoridades como o blues e o choro.

Na abertura, marcada para a sexta-feira do feriadão de Corpus Christi, estão confirmadas quatro atrações, começando pelo duo francês NoSax NoClar. Formada por Julien Stella e Bastien Weeger, a dupla explora novas formas de tocar seus instrumentos – clarinete, clarinete baixo, saxofone alto e soprano.

Depois, será a vez dos gaúchos do M7 Trio, que tem Mathias 7 Cordas no violão, Samuca do Acordeon, além do trompete de Bruno Silva, tocando composições autorais e releituras de mestres como Pixinguinha, Jacob do Bandolim e Radamés Gnattali.

No mesmo dia, cinco músicos da cena jazzística de Porto Alegre (liderados pelo pianista Ras Vicente) se juntam para celebrar o centenário de dois dos maiores nomes do jazz: Miles Davis e John Coltrane.

Fechando a primeira data, a cantora Indiana Nomma, que nasceu em Honduras e vive em São Paulo, interpretará repertório com um tributo a grandes cantoras de jazz, como Ella Fitzgerald e Billie Holiday.

No sábado, 6 de junho, o público poderá conferir o Wil Bordieri Organ Trio, de São Paulo, apresentando versões para canções de Stevie Wonder, Beatles, George Benson, Wes Montgomery, Lou Donaldson e outros mestres.

Em seguida, o gaiteiro Renato Borghetti mesclará vaneirões, xotes e milongas gaúchas com ritmos do Uruguai, Argentina e Paraguai, como chamamé, polcas e candombes, em formação de trio (com Neuro Junior no violão sete cordas e Pedro Borghetti no bombo leguero).

Indiana Nomma, de Honduras. JF Rio / Divulgação

O encerramento será com um showzaço do cantor e guitarrista norte-americano Kirk Fletcher.

Nascido em Los Angeles e radicado em Nashville, o artista trará para a Terra dos Cânions o espírito do blues clássico com toques contemporâneos, acompanhado pelos mineiros da Bruno Marques Band.

O Cambará Jazz Festival tem realização da Branco Produções, dirigida por Carlos Branco – leia-se POA Jazz Festival – em parceria com a Som Brasil Produtora, liderada pelo compositor e violonista Mathias Behrends Pinto.

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Serviço

O quê: Cambará Jazz Festival – 1ª edição

Cambará Jazz Festival – 1ª edição Quando: dias 5 e 6 de junho, sexta e sábado, a partir das 19h

dias 5 e 6 de junho, sexta e sábado, a partir das 19h Onde: na Rua Coberta, em Cambará do Sul (Av. Getúlio Vargas, em frente à Praça São José)

na Rua Coberta, em Cambará do Sul (Av. Getúlio Vargas, em frente à Praça São José) Quanto: entrada gratuita

Programação

Dia 5 de junho, sexta-feira, a partir das 19h

NoSax NoClar (FRA)

M7 Trio - Mathias 7 Cordas Trio (RS)

Miles + Coltrane 100 Anos, com Ras Vicente Quinteto (RS)

Indiana Nomma (Honduras - vive em SP)

Dia 6 de junho, sábado, a partir das 19h

Wil Bordieri Organ Trio (SP)

Renato Borghetti Trio (RS)

Kirk Fletcher (EUA)

Quem viabiliza