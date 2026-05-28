Cais Embarcadero terá "Torcida Alegre" na Copa do Mundo, com jogos ao vivo e programação gratuita

Vai ter Copa do Mundo no Cais Embarcadero. De 13 de junho a 19 de julho, o local recebe o projeto Torcida Alegre, experiência dedicada ao futebol e à celebração do Mundial.

Com entrada gratuita, o evento vai ocorrer ao longo de todo o torneio, com programação aos finais de semana, durante os jogos do Brasil e nas partidas decisivas das fases eliminatórias até a grande final.

A proposta é reunir torcedores em um ambiente que une tecnologia, entretenimento e experiências às margens do Guaíba.

Experiências

O evento será dividido em duas grandes experiências.

A Avenida do Futebol será a porta de entrada para o universo da bola, com entretenimento, convivência e interação.

O espaço contará com palco, telão de LED de 5 metros de comprimento por 3 de largura, arquibancada a céu aberto, ações especiais, distribuição de brindes e ambientação temática.

A Alameda Gourmet do Cais também receberá dois painéis para exibição dos jogos.

Considerado o coração do evento, o Stadium Experience será totalmente imersivo, com paredes transformadas em telas (projeções em mapping) e palco central.

Com capacidade para receber até 800 pessoas, o acesso será exclusivo para maiores de 18 anos, mediante retirada antecipada de ingressos gratuitos.

Dentro da estrutura, haverá uma área VIP com visão privilegiada para o telão principal, open bar, estrutura premium e experiências exclusivas para convidados.

No loca também haverá o Betano Hall, marca patrocinadora do evento, com ativações imersivas, tecnologia, games interativos e distribuição de brindes para o público.

Durante o evento, o Cais receberão atrações especiais no pós-jogo, prolongando a celebração.

Queremos proporcionar ao público uma vivência única durante o maior momento do futebol mundial. FABIANA MARCON Superintendente do Cais Embarcadero

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Serviço

O quê: Torcida Alegre

Torcida Alegre Data: 13 de junho a 19 de julho

13 de junho a 19 de julho Local: Cais Embarcadero

Cais Embarcadero Quanto: entrada gratuita

entrada gratuita Mais informações: @torcidaalegre

Quem faz