Caio Fernando Abreu recebe homenagem em cinco espaços culturais de POA

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Caio Fernando Abreu morreu em 1996 e será homenageado. Dulce Helfer / Divulgação

Cinco encontros gratuitos e espalhados por diferentes espaços culturais de Porto Alegre vão celebrar a memória e a obra de Caio Fernando Abreu ao longo de 2026, em alusão aos 30 anos de morte do escritor e jornalista gaúcho.

O projeto Jornada Caio Quintessencial – As Múltiplas Faces de Caio Fernando Abreu, ainda quer servir para a divulgação e a preservação do legado do autor. A iniciativa começa no dia 21 de maio, uma quinta-feira, às 19h, no Instituto Estadual do Livro (IEL), que fica na Rua André Puente, 318.

A palestra inaugural será de Amanda Costa que, além de professora doutora em Literatura, era amiga do aclamado escritor. Ela também assina a curadoria e a produção do evento ao lado da jornalista e mestra em Literatura Flávia Cunha.

O público poderá conferir, também, uma exposição fotográfica de Dulce Helfer, que capturou diferentes momentos do escritor. A mostra, que incluirá livros e cartas do autor, ficará em cartaz no IEL até 10 de julho. Entre 7 de outubro e 3 de novembro, a exposição seguirá para o Multipalco Theatro São Pedro.

A intenção de Caio Quintessencial é revelar as diversas faces do autor, assim como destacar sua relevância, universalidade e atemporalidade. Em uma mescla de memória afetiva e estudos sobre sua obra, os participantes colocarão em foco a pluralidade e importância de seu legado.

A Jornada contará com especialistas da área acadêmica e amigos do escritor, destacando os principais eixos temáticos de sua produção literária e artística. Cada etapa da celebração ocorrerá em um espaço cultural de Porto Alegre, mensalmente, de maio a setembro, mês de nascimento do escritor.

O encerramento da série de palestras será em 12 de setembro, dia de nascimento de Caio, na Cinemateca Capitólio, com palestra e bate-papo e a projeção do documentário poético de vida e obra do escritor Sobre Sete Ondas Verdes Espumantes, dirigido por Bruno Polidoro e Cacá Nazario.

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Após a Jornada, em 31 de outubro, será feito o lançamento do livro impresso na Feira do Livro de Porto Alegre, com uma mesa-redonda formada por amigos e admiradores e com performance teatral e sessão de autógrafos.

O projeto é uma realização da Casa da Memória Unimed Federação/RS, com apoio da Unimed Porto Alegre, Unicoopmed e do Sescoop/RS, e parceria da Associação Lígia Averbuck e do Instituto Estadual do Livro.

Jornada Caio Quintessencial - Programação de maio a setembro

1º Encontro- Abertura

Caio Quintessencial – As múltiplas faces de Caio Fernando Abreu

21 de maio, 19h - Instituto Estadual do Livro

Palestrante: Amanda Costa

Mediação: Flávia Cunha

Exposição: Um olhar sobre Caio Fernando Abreu, fotos de Dulce Helfer

2º Encontro

Caio & a Literatura

18 de junho, 19h - Casa da Memória Unimed

Palestrante: Luís Augusto Fischer

Convidado: Luis Gomes

Mediação: Flávia Cunha

3º Encontro

Caio & o Teatro

16 de julho, 19h - Goethe-Institut Porto Alegre

Palestrante: Marcos Breda

Mediação: Amanda Costa

4º Encontro

Caio & o Jornalismo

20 de agosto, 19h – Biblioteca Pública do Estado

Palestrante: Flávia Cunha

Convidado: Juarez Fonseca

Mediação: Amanda Costa

5º Encontro