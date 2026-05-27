Bar Ocidente, clássico de Porto Alegre, lança nova balada gay

Muito antes dos discursos pasteurizados sobre diversidade, o bar Ocidente - ponto emblemático da noite porto-alegrense, com 45 anos de história - tinha as portas abertas a todos os públicos. Inclusive, à comunidade gay.

Dessa memória, nasce uma nova festa, chamada COMUNI.DADDY.

A balada estreia nesta sexta-feira, 29 de maio, a partir das 22h. O foco é a turma do arco-íris, mas os organizadores avisam: todos serão bem-vindos. Basta gostar de House Music.

A COMUNI.DADDY nasce para devolver à pista aquilo que ela sempre teve de mais poderoso: intensidade, liberdade e conexão. ALEX HOFF Produtor da festa

Duas pistas

O conceito está no nome: “Comuni”, de comunidade, conexão e identidade coletiva. “Daddy” (de "papai" ou "papaizinho"), em tom de ironia, maturidade e desejo, de uma geração que amadureceu sem perder o instinto da pista e do flerte.

Falando em pista, serão duas simultâneas. Na pista House, Paulo Pacheco será o DJ. Na pista Pop, Luciano Lima (célebre por comandar eventos focados em Madonna) promete entregar hits, clássicos e "guilty pleasures".

As próximas edições já estão confirmadas para os dias 31 de julho e 30 de outubro.

O Ocidente sempre foi mais do que um bar, um espaço de liberdade e pertencimento. Resgatar essa energia das sextas-feiras é também manter viva uma parte fundamental da história cultural e afetiva da cidade. FIAPO BARTH Dono do bar Ocidente

Sobre Dj Pacheco

DJ Paulo Pacheco. COMUNI.DADDY / Divulgação

Direto das pistas de cidades como Nova York, Barcelona, Paris e Tel Aviv, Paulo Pacheco voltará ao lugar onde sua história começou: o lendário bar Ocidente.

Com mais de três décadas de carreira, Pacheco é reconhecido internacionalmente como music maker — artista que transformou seu nome em referência absoluta quando o assunto é House Music, Circuit e Progressive House.

Dono de sets explosivos, sofisticados e carregados de identidade, ele construiu uma trajetória que atravessa algumas das festas e clubs mais emblemáticos do planeta, incluindo circuitos em Nova York, Miami, Ibiza, Roma, Paris, Tel Aviv e Amsterdã.

Ele foi residente do icônico selo The Week por 15 anos e dividiu a cabine com nomes históricos da cena eletrônica mundial como Roger Sanchez, Tony Moran, Chus & Ceballos e Danny Tenaglia.

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