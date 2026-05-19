Banrisul Cultural lança clube do livro gratuito voltado ao público 60+; saiba como participar

Veja como será a caixa com o kit de livros. Uma graça, né? Alessandra Lago / Divulgação

Com a meta de atender 2 mil participantes com o envio gratuito e mensal de livros em todo o território gaúcho, o Banrisul Cultural acaba de lançar sua primeira iniciativa: o Clube do Livro 60+.

Desenvolvido em parceria com a associação Acervo Literário Erico Verissimo (Alev), o programa busca incentivar o convívio na maturidade e ampliar o acesso à literatura no Estado. É um golaço.

Além do envio de livros de graça, a ideia é realizar grupos online de debate entre os integrantes e transmissões ao vivo conduzidas por convidados da área literária e abertas a todos os públicos.

As inscrições não têm custo e podem ser feitas a partir das 12h do dia 25 de maio pelo site do instituto (leia todos os detalhes no fim do texto).

— O Banrisul Cultural nasceu com o objetivo de contemplar pessoas que não fazem parte do circuito tradicional de políticas públicas. Foi nesse contexto que surgiu o Clube do Livro 60+, pensado especialmente para atender quem tem mais de 60 anos, não só com a entrega de livros, mas com a realização de encontros que vão além da discussão literária — destaca Bia Araujo, diretora-geral da instituição.

Para a primeira edição, de julho deste ano a março de 2027, foi elaborada uma curadoria especial e direcionada de títulos, a partir de temas como família, identidade, pertencimento e amizade.

As publicações passam por diferentes gêneros – narrativas longas, contos, ensaios e poemas – e mesclam obras de diversas épocas, abrigando autores contemporâneos, tanto gaúchos quanto brasileiros, e também clássicos estrangeiros.

Assim como Erico Verissimo acreditava que o mínimo que um escritor pode fazer é acender a sua lâmpada sobre a realidade do mundo, nós acreditamos que a Alev existe para ajudar a manter essa lâmpada acesa. A realização do Clube de Leitura, em parceria com o Banrisul Cultural, põe em prática essa vocação, através do acesso aos livros e do estímulo à leitura. FERNANDA VERISSIMO Presidente da associação Acervo Literário Erico Verissimo (Alev)

A primeira obra a ser entregue e discutida, no mês de julho, será o romance Vera, da editora Todavia, escrito por José Falero, autor que nasceu e vive na Lomba do Pinheiro, na periferia de Porto Alegre, e que já foi finalista do prêmio Jabuti.

Depois, em agosto, o livro será Os murmúrios da terra, da gaúcha Anna Mariano, que será lançado neste ano pela editora Globo.

Os demais títulos já estão definidos e serão guardados como surpresa (sem spoiler!), sendo revelados mensalmente com a chegada dos kits de leitura nas casas dos integrantes do clube.

A logomarca do clube. Alessandra Lago / Divulgação

Kits de leitura

Além dos livros, os kits enviados aos participantes terão ficha de leitura exclusiva.

O material dará elementos-chave de cada uma das obras, assim como a explicação do projeto de cada um dos autores e a indicação do contexto social e histórico do qual o título faz parte, tanto em relação ao tema quanto ao período de publicação.

A ficha ainda contará com um artigo inédito, produzido por convidados selecionados.

Debates on-line para os inscritos e suporte por WhatsApp

O clube será dividido em quatro grupos de leitores, com 50 pessoas cada, que participarão de encontros online de debate. A intenção, com isso, é possibilitar que os interessados em discutir possam acompanhar e dar suas contribuições.

Os encontros serão conduzidos pela mediadora de leitura Lu Thomé, escritora e editora de mão cheia, e haverá uma equipe disponível para apoiar tecnicamente os participantes e tirar dúvidas.

Lives pelo Youtube, abertas para públicos de todas as idades e localidades

Para ampliar a divulgação da literatura gaúcha e a possibilidade de outros públicos também participarem e se envolverem, haverá uma transmissão online, pelo canal do YouTube do Banrisul Cultural, permitindo que pessoas de diversas localidades e faixas etárias acompanhem os bate-papos.

As lives também serão conduzidas por Lu Thomé, com participação, a cada mês, de diferentes personalidades da área literária, como escritores, professores e pesquisadores.

Sobre o Banrisul Cultural

Lançado em abril de 2026, o Banrisul Cultural é uma instituição criada para desenvolver iniciativas que aproximem as pessoas, gerando oportunidades e contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, criativa e sensível.

O instituto marca uma nova etapa na trajetória do banco, ampliando a relação com a cultura, a educação e o desenvolvimento social.

Com atuação em diferentes regiões do RS, o Banrisul Cultural ocupa espaços já existentes, como escolas, teatros e bibliotecas, promovendo a valorização e o desenvolvimento cultural do Estado. Atua por meio de ações e atividades que respeitem a memória e o patrimônio, democratizem o acesso à arte e à cultura, incentivem a pluralidade de linguagens artísticas e promovam a inclusão.

As iniciativas desenvolvidas pelo instituto têm a preocupação de gerar impacto duradouro na sociedade, com programas e projetos contínuos, capazes de estimular a transformação social.

A associação Acervo Literário Erico Verissimo

A associação Acervo Literário Erico Verissimo (Alev), sem fins lucrativos, foi fundada em 1994 com o objetivo de preservar os documentos relativos ao autor gaúcho e fomentar a pesquisa no campo da literatura brasileira e áreas afins, mantendo viva a memória do escritor através de publicações, exposições e encontros culturais.

Responsável pela primeira catalogação do acervo de Erico Verissimo, o Alev mapeou a vida e a obra do escritor e se tornou a principal referência na manutenção e no acesso a uma enorme quantidade de documentos que hoje pode ser encontrada em diferentes instituições públicas e privadas, como o Instituto Moreira Salles (no Rio de Janeiro), o memorial Erico Verissimo da Fundação Força e Luz (em Porto Alegre), a casa-museu de sua cidade natal (Cruz Alta) e a casa na qual o escritor viveu na capital gaúcha.

Além das inúmeras exposições e eventos culturais que apoiou ao longo dos anos, a associação foi a principal proponente da reforma do prédio Força e Luz, onde hoje estão instalados o Museu da Eletricidade, o Memorial Erico Verissimo e equipamentos culturais como teatro, sala de oficinas e biblioteca.

Além da preservação da memória e da obra de Erico Verissimo, a associação tem como objetivo promover a leitura em geral, com projetos educativos para públicos de todas as idades.

A mediadora

Desde 2019, Lu Thomé é mediadora de leitura e coordenadora do Clube de Leitura da Unapi (Universidade Aberta para Pessoas Idosas), projeto de extensão da UFRGS que conta com a participação, em média, de 40 leitoras 60+ por encontro mensal.

Ela atuou como curadora da Feira do Livro de Porto Alegre nas edições de 2020 e 2021, foi coordenadora editorial do Fronteiras do Pensamento por oito anos e atuou como conselheira do Conselho Estadual de Cultura (CEC) em 2022/2023.

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Serviço

Clube do Livro Banrisul 60+

Inscrições gratuitas, a partir do meio-dia do dia 25 de maio pelo site banrisulcultural.com.br/projeto/clubedolivro, exclusivas para o público 60+, que resida no Rio Grande do Sul.

Passo a passo para a inscrição

Acessar o site banrisulcultural.com.br/projeto/clubedolivro Preencher o formulário de inscrição Informar dados pessoais e endereço completo (tirar uma foto do seu CPF e comprovante de residência para anexar ao formulário) Confirmar a participação Aguardar o recebimento do kit literário e das orientações para os encontros virtuais

Transmissões on-line mensais