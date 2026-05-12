Bandas gaúchas independentes se reúnem para shows ao entardecer

O terraço do HUM Espaço Multiuso, em Porto Alegre, será ocupado por música autoral e feira de artes no dia 23 de maio. A partir das 18h, o espaço recebe shows de Matheus Garcia e os Quero-queros, Quarto ao Lado e Teve Uma Vez.
A programação combina apresentações musicais com uma feira de artes sob curadoria de Ana Fischer, reunindo projetos individuais e coletivos. A ideia é fazer do fim de tarde um ponto de encontro entre bandas independentes, artistas visuais e público interessado na produção local.
Mais do que uma sequência de shows, o evento se soma a um circuito que vem ganhando força em Porto Alegre e em outras cidades do Estado. São encontros menores, casas culturais, bares, terraços e festivais que ajudam a fazer circular artistas ainda fora do grande eixo comercial.
Para Matheus Garcia, uma das atrações da noite, esse movimento já é mais visível do que muitos imaginam.
— A cena da música alternativa está crescendo demais, e muita gente não percebe isso. No nosso selo, por exemplo, há artistas com 20 mil, 30 mil ouvintes mensais no Spotify, fazendo turnê pelo Brasil inteiro. A galera está se apoiando nos shows, nos equipamentos. Há pouco, teve festival de bandas alternativas no Opinião. E isso não se restringe a Porto Alegre. Também passa por Canoas, Santa Maria, Caxias do Sul e outras cidades — relata o músico.
No HUM, esse recorte aparece em três caminhos diferentes da canção. Há brasilidades, harmonias acústicas, referências latinas e modos distintos de aproximar a música gaúcha de uma sensibilidade contemporânea.
Matheus Garcia e os Quero-queros
Com voz grave e violão em primeiro plano, Matheus Garcia constrói um trabalho autoral atravessado por MPB, milonga e referências gaúchas e latino-americanas. Há ecos de Vitor Ramil e Bebeto Alves. No projeto, o Sul aparece como paisagem de histórias originais, em que amor, memória e conflitos íntimos ganham forma de canção. À frente dos Quero-queros, o músico tem na escrita seu ponto mais forte. As letras conduzem o repertório e dão às músicas uma identidade própria.
A banda é formada por Matheus Garcia, na voz e violão, Juliano Ramos, na guitarra, Leonardo Casagrande, no bombo leguero, e Victor Bruffato, no baixolão.
Quarto ao Lado
Com vocal principal feminino e letras íntimas, a banda aposta em canções que equilibram suavidade e presença, aproximando harmonias, guitarras, arranjos acústicos e uma construção melódica de clima afetivo. Formado por jovens estudantes de Música da Ufrgs, o projeto transita entre a canção brasileira, o indie e referências contemporâneas, com um som que valoriza os detalhes sem abrir mão de energia.
Quarto ao Lado é formada por Carlo Gianlupi, na bateria e sampler, Francisco Cezimbra, no baixo, Kelvin Machado, na voz, guitarra e violão, e Sara Oliveira, na voz.
Teve Uma Vez
Teve Uma Vez chega à programação com uma proposta marcada por brasilidades, letras críticas e atenção ao trabalho com a palavra. A formação também carrega uma particularidade: a cantora e o baterista são professores de português. Esse vínculo com a linguagem aparece no interesse pelas letras, que dividem espaço com a construção instrumental do grupo.
A banda é formada por Dionísio Monteiro, na bateria e produção, Nathalie Reis, na voz, Antônio Nader, no baixo, e Deni Roitman, na guitarra.
Programe-se
- O quê: Show no terraço + feira de artes
- Quando: 23 de maio, sábado, às 18h
- Onde: HUM — Rua da Conceição, 15, Centro Histórico, Porto Alegre
- Atrações: Matheus Garcia e os Quero-queros, Quarto ao Lado e Teve Uma Vez
- Ingressos: R$ 25 + taxa no site do Sympla
*Sob supervisão do jornalista Carlos Redel