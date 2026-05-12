Bandas gaúchas independentes se reúnem para shows ao entardecer

Evento reúne bandas independentes e feira de artes no Centro Histórico de Porto Alegre. HUM / Divulgação

O terraço do HUM Espaço Multiuso, em Porto Alegre, será ocupado por música autoral e feira de artes no dia 23 de maio. A partir das 18h, o espaço recebe shows de Matheus Garcia e os Quero-queros, Quarto ao Lado e Teve Uma Vez.

A programação combina apresentações musicais com uma feira de artes sob curadoria de Ana Fischer, reunindo projetos individuais e coletivos. A ideia é fazer do fim de tarde um ponto de encontro entre bandas independentes, artistas visuais e público interessado na produção local.

Mais do que uma sequência de shows, o evento se soma a um circuito que vem ganhando força em Porto Alegre e em outras cidades do Estado. São encontros menores, casas culturais, bares, terraços e festivais que ajudam a fazer circular artistas ainda fora do grande eixo comercial.

Para Matheus Garcia, uma das atrações da noite, esse movimento já é mais visível do que muitos imaginam.

— A cena da música alternativa está crescendo demais, e muita gente não percebe isso. No nosso selo, por exemplo, há artistas com 20 mil, 30 mil ouvintes mensais no Spotify, fazendo turnê pelo Brasil inteiro. A galera está se apoiando nos shows, nos equipamentos. Há pouco, teve festival de bandas alternativas no Opinião. E isso não se restringe a Porto Alegre. Também passa por Canoas, Santa Maria, Caxias do Sul e outras cidades — relata o músico.

No HUM, esse recorte aparece em três caminhos diferentes da canção. Há brasilidades, harmonias acústicas, referências latinas e modos distintos de aproximar a música gaúcha de uma sensibilidade contemporânea.

Matheus Garcia e os Quero-queros

Matheus Garcia e os Quero-queros se apresentam no HUM em 23 de maio. Hum / Divulgação

Com voz grave e violão em primeiro plano, Matheus Garcia constrói um trabalho autoral atravessado por MPB, milonga e referências gaúchas e latino-americanas. Há ecos de Vitor Ramil e Bebeto Alves. No projeto, o Sul aparece como paisagem de histórias originais, em que amor, memória e conflitos íntimos ganham forma de canção. À frente dos Quero-queros, o músico tem na escrita seu ponto mais forte. As letras conduzem o repertório e dão às músicas uma identidade própria.

A banda é formada por Matheus Garcia, na voz e violão, Juliano Ramos, na guitarra, Leonardo Casagrande, no bombo leguero, e Victor Bruffato, no baixolão.

Quarto ao Lado

Quarto ao Lado é uma das atrações da programação no terraço. Laura Barão / Divulgação

Com vocal principal feminino e letras íntimas, a banda aposta em canções que equilibram suavidade e presença, aproximando harmonias, guitarras, arranjos acústicos e uma construção melódica de clima afetivo. Formado por jovens estudantes de Música da Ufrgs, o projeto transita entre a canção brasileira, o indie e referências contemporâneas, com um som que valoriza os detalhes sem abrir mão de energia.

Quarto ao Lado é formada por Carlo Gianlupi, na bateria e sampler, Francisco Cezimbra, no baixo, Kelvin Machado, na voz, guitarra e violão, e Sara Oliveira, na voz.

Teve Uma Vez

Teve Uma Vez integra a noite de shows autorais no HUM. Hum / Divulgação

Teve Uma Vez chega à programação com uma proposta marcada por brasilidades, letras críticas e atenção ao trabalho com a palavra. A formação também carrega uma particularidade: a cantora e o baterista são professores de português. Esse vínculo com a linguagem aparece no interesse pelas letras, que dividem espaço com a construção instrumental do grupo.

A banda é formada por Dionísio Monteiro, na bateria e produção, Nathalie Reis, na voz, Antônio Nader, no baixo, e Deni Roitman, na guitarra.

Programe-se

O quê: Show no terraço + feira de artes

Show no terraço + feira de artes Quando: 23 de maio, sábado, às 18h

23 de maio, sábado, às 18h Onde: HUM — Rua da Conceição, 15, Centro Histórico, Porto Alegre

HUM — Rua da Conceição, 15, Centro Histórico, Porto Alegre Atrações: Matheus Garcia e os Quero-queros, Quarto ao Lado e Teve Uma Vez

Matheus Garcia e os Quero-queros, Quarto ao Lado e Teve Uma Vez Ingressos: R$ 25 + taxa no site do Sympla