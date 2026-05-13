Ator de Peaky Blinders visita vinícola na serra gaúcha

O britânico Harry Kirton, que interpreta o personagem Finn Shelby na série Peaky Blinders, aproveitou a passagem pelo Gramado Summit, na última semana, para conhecer a Vinícola Jolimont, em Canela.

A visita ocorreu na sexta-feira (8), quando ele foi recebido pela CEO do Grupo Jolimont, Janaina Rysdyk. No passeio, ele conheceu a estrutura da vinícola e degustou vinhos da marca gaúcha com harmonização.

Além do destaque na série, Harry atua como creative advisor da QOD Cosmetics. Na quinta-feira (7), ele falou na 9ª edição do Gramado Summit, evento de inovação, tecnologia e empreendedorismo da Serra. O grupo Jolimont é parceiro do evento.

Ainda na sexta, ele também visitou a recém-inaugurada Janela Jolimont, localizada na Rua Coberta de Gramado.

Sobre a vinícola

Localizada na localidade de Morro Calçado, em Canela, o negócio recebe cerca de 220 mil turistas anualmente. As vendas são feitas diretamente ao consumidor final em 16 lojas entre Canela e Gramado, além de e-commerce.

O Grupo Jolimont é formado pela Vinícola Jolimont, pelos restaurantes Campo e Vinho, Cave 48 e Récolte, pela cervejaria Felsen e pela Barter Destilados. Atualmente gera cerca de 600 empregos diretos.