Após hiato de 14 anos, Cíntia Moscovich lança livro infantojuvenil sobre gordofobia

Ex-patrona da Feira do Livro de Porto Alegre, Cíntia venceu o Prêmio Jabuti em 2005. LUIS VENTURA / Divulgação

Vencedora do Prêmio Jabuti e ex-patrona da Feira do Livro de Porto Alegre, a escritora e jornalista Cíntia Moscovich está de "livro novo". Depois de um hiato de 14 anos, a craque das palavras lança a obra infantojuvenil Baleia Assassina (Escrita Fina) na próxima terça-feira (19), na Livraria Paisagem do Moinhos Shopping, em Porto Alegre.

É a nona publicação solo de Cíntia, que vive grande fase da carreira.

Além de liderar mais uma edição da concorrida Oficina do Subtexto, laboratório de escrita criado por ela há mais de duas décadas, Cíntia foi convidada a falar sobre a obra da saudosa Lya Luft (1938-2021) na Academia Brasileira de Letras (ABL), no Rio de Janeiro, em agosto.

Também foi no Rio, em março deste ano, que a jornalista apresentou pela primeira vez o novo trabalho, que aborda um tema caro à autora e recorrente em sua produção.

— A gordofobia me acompanha a vida toda — conta Cíntia, que também assina Por que Sou Gorda, Mamãe? (Record, 2006).

Em Baleia Assassina, ao longo de 136 páginas, a escritora narra a história de um menino chamado Natan, adolescente fora dos padrões físicos impostos pela sociedade. A partir do protagonista, Cítina fala de pertencimento e dignidade, do direito de existir sem ser reduzido a um corpo e muito mais.

— É um livro sobre inadequação física e sobre como caber no mundo com alegria e esperança, mesmo sendo gordo. E é também sobre preservação e sobre amor: às árvores, aos bichos e a tudo que vive, que existe e que é bom — diz a porto-alegrense.

O evento terá sessão de autógrafos e bate-papo com a presença de outras três grandes mulheres ligadas às letras: a jornalista Alice Urbim e as escritoras Claudia Tajes e Chris Cidade Dias – quarteto batizado de “Coletivo Suave Coisa Nenhuma”.

Serviço

A capa do novo livro. Escrita Fina / Divulgação

O quê: lançamento do livro Baleia Assassina, com bate-papo com a jornalista Alice Urbim e as escritoras Claudia Tajes e Chris Cidade Dias

Quando: dia 19 de maio, terça-feira, às 19h

Onde: na livraria Paisagem do Moinhos Shopping (Rua Olávo Barreto Viana, 36 - Moinhos de Vento, Porto Alegre)

Quanto: entrada franca

Como comprar o livro

Baleia Assassina (Escrita Fina, 136 páginas, R$ 59,90) está à venda no site da editora (clicando aqui) e na Livraria Paisagem do Moinhos Shoppping.

Sobre a autora

Cíntia atuou por anos na redação de Zero Hora. LUIS VENTURA / Divulgação

Cíntia Moscovich nasceu em Porto Alegre, em 1958.

É autora, entre outros títulos, da novela Duas iguais — Manual de amores e equívocos assemelhados e da coletânea contos Anotações durante o incêndio, ambos vencedores do Prêmio Açorianos de Literatura.

Com Arquitetura do Arco-Íris, foi ganhadora do Prêmio Jabuti, o mais importante da literatura brasileira, em 2005.