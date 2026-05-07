Animação desenvolvida por estúdio gaúcho terá crossover com "Turma da Mônica"

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Animação "Descobertas de Kaia" encontra com "Turma da Mônica" em episódio especial. Hype Entertainment / Divulgação

A série animada Descobertas de Kaia, produzida pelo estúdio gaúcho Hype Entertainment, vai ganhar um episódio para lá de especial. No dia 15 de maio, será lançado um crossover com os amados personagens da Turma da Mônica.

No capítulo em questão da animação pré-escolar criada para o YouTube, Mônica está preparando um bolo surpresa para alguém muito especial. Porém, tudo vai pelos ares quando Cebolinha acrescenta massinha de modelar na mistura da cobertura, causando uma explosão que os leva para o mundo da Kaia.

—Trabalhar com a Turma da Mônica é um sonho para qualquer criativo brasileiro. Todos temos um carinho imenso por ela — celebra Jordan Nugem, diretor e roteirista da animação. — Poder trazer esses personagens para o mundo de Descobertas de Kaia foi surreal, uma experiência superdivertida, mas também muito desafiadora. E demos o nosso melhor para respeitar o legado deles.

Composta por episódios de três minutos, a atração 3D é estruturada em dois formatos: episódios narrativos e musicais. E, ao final de cada capítulo, a série propõe uma atividade fora das telas inspirada no tema apresentado, convidando pais e filhos a continuarem juntos a experiência.