Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Reunião divertida
Notícia

Animação desenvolvida por estúdio gaúcho terá crossover com "Turma da Mônica"

Série da Hype Entertainment, "Descobertas de Kaia" estreia episódio especial no próximo dia 15

Carlos Redel

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS