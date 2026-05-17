Amigos organizam vaquinha para ajudar a artista gaúcha Zoravia Bettiol

Zoravia completou 90 anos em dezembro de 2025. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A querida e admirada artista gaúcha Zoravia Bettiol, 90 anos, precisa de ajuda. Amigos organizaram uma vaquinha para apoiar o tratamento de saúde da multipremiada criadora.

Em março, ela sofreu uma queda em casa e fraturou o fêmur. Foi operada pelo médico Carlos Roberto Schwartsmann, no Hospital Santa Clara, com sucesso.

Apesar disso, passou a necessitar de cuidadoras e de fisioterapia (três sessões semanais), o que elevou seus custos.

Quem quiser auxiliar, pode acessar catarse.me/solidariedade_zoravia e doar valores em troca de recompensas (como cartões postais, obras para imprimir e o livro Inventário da Inundação).

Zoravia agradece a colaboração e compreensão. Embora enfrente dificuldades, segue inventiva. Ela prepara nova exposição com obras de sua coleção, reunindo artistas brasileiros e estrangeiros.

Quem é

Zoravia Bettiol é artista plástica, designer e arte-educadora. Nasceu em Porto Alegre, em 1935.

Participou de 156 exposições individuais e mais de 350 coletivas, em Bienais, Trienais e exposições importantes internacionais na América do Sul, Europa, EUA e Japão.

A mais significativa foi a retrospectiva Zoravia Bettiol – O Lírico e o Onírico no Museu de Arte do RS (Margs), em 2016.

Suas obras estão em acervos dos principais museus e centros culturais do mundo, como o Metropolitan, de Nova York, o Museu Norueguês de Artes Decorativas e Design, de Oslo, o Gabinete de Impressões da Biblioteca Nacional de Paris e o Museu de Arte Moderna, de Kyoto.