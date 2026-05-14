Alunos do Instituto de Artes da UFRGS farão cursos de verão em Xangai, na China

A turma está de malas prontas. Amanda Casartelli / Divulgação

Um grupo de 10 estudantes do Instituto de Artes da UFRGS vai cruzar o mundo em busca de aprendizado.

Eles foram selecionados para os cursos de verão do Conservatório de Música de Xangai (o mais importante da China) e ficarão fora por três semanas, de 12 de junho a 4 de julho.

A maior parte da turma é formada por alunos do Departamento de Música: Eliézer Braga, Bianca Carmo, Jonas Goulart, João Pedro Ayres, Fernando Schuck e Shayanne Zorzin Franceschini.

Também fazem parte da delegação Clara Grazziola e Melissa Ribeiro, do Departamento de Artes Visuais, e Giovana Morais e Juliano Barreto, do Departamento de Arte Dramática.

É uma baita conquista e um sinal de excelência da nossa universidade.

Campanha por apoio

Para viabilizar a viagem, o grupo criou uma "vaquinha virtual". O que diz a campanha: