Alunos do Instituto de Artes da UFRGS farão cursos de verão em Xangai, na China

Um grupo de 10 estudantes do Instituto de Artes da UFRGS vai cruzar o mundo em busca de aprendizado.
Eles foram selecionados para os cursos de verão do Conservatório de Música de Xangai (o mais importante da China) e ficarão fora por três semanas, de 12 de junho a 4 de julho.
A maior parte da turma é formada por alunos do Departamento de Música: Eliézer Braga, Bianca Carmo, Jonas Goulart, João Pedro Ayres, Fernando Schuck e Shayanne Zorzin Franceschini.
Também fazem parte da delegação Clara Grazziola e Melissa Ribeiro, do Departamento de Artes Visuais, e Giovana Morais e Juliano Barreto, do Departamento de Arte Dramática.
É uma baita conquista e um sinal de excelência da nossa universidade.
Campanha por apoio
Para viabilizar a viagem, o grupo criou uma "vaquinha virtual". O que diz a campanha:
"Fomos contemplados com uma bolsa de estudos sobre Instrumentos Tradicionais Chineses, Teatro e Cultura Chinesas, que cobre 100% das aulas e despesas na China. Isso é um grande reconhecimento do nosso talento e estudo e é um grande passo para futuras parcerias entre a UFRGS e o SHCM (Shanghai Conservatory of Music). A bolsa, porém, não cobre os custos das passagens aéreas, e, por isso, criamos essa vaquinha. Gostaríamos de pedir a sua ajuda para realizarmos o vôo para a China e representarmos a arte brasileira em um dos maiores palcos mundiais."